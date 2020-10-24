Светлана Бондарчук поделилась забавным фото, на котором она изображена со своими домашними любимцами
«Три чебурашки», - подписала пост Бондарчук. На фото знаменитость предстала в ярком образе. Для прогулки с домашними любимцами она надела джинсы цвета фуксии, темно-горчичный свитер с высоким горлом и массивные очки в черно-красной оправе. Такого же цвета звезда выбрала и ботинки. В качестве верхней одежды Светлана выбрала «шубку- чебурашку», которую, кажется, подбирала таким образом, чтобы та сочеталась с цветом шерстки ее собак. Вот это мы понимаем сильная любовь к животным!
Фото: @a030aa / Instagram
Подписчики позитивно оценили фотографию:
«Красота», «Приятно смотреть на стильную и добрую леди», «Стильно и весело», «Я тоже мечтаю о такой собачке», «Светлана, у вас замечательное чувство юмора», «Какие хорошенькие», «Плюшевые девочки», «Вы всегда очень юморная и позитивная»,- написали фолловеры.
Телеведущая активно ведет свои социальные сети. Она часто делится с подписчиками фото и видео из личного архива. За жизнью известной светской дивы в Сети следят 666 тысяч человек.
Ранее мы рассказывали о секретах стиля Светланы Бондарчук, которыми непременно стоит воспользоваться, ведь у светской львицы замечательный вкус в одежде.
А у вас есть домашние питомцы? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото и видео: @a030aa / Instagram
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