Светлана Бондарчук поделилась забавным фото, на котором она изображена со своими домашними любимцами

Подписчики позитивно оценили фотографию:

«Красота», «Приятно смотреть на стильную и добрую леди», «Стильно и весело», «Я тоже мечтаю о такой собачке», «Светлана, у вас замечательное чувство юмора», «Какие хорошенькие», «Плюшевые девочки», «Вы всегда очень юморная и позитивная»,- написали фолловеры.

Телеведущая активно ведет свои социальные сети. Она часто делится с подписчиками фото и видео из личного архива. За жизнью известной светской дивы в Сети следят 666 тысяч человек.

Ранее мы рассказывали о секретах стиля Светланы Бондарчук, которыми непременно стоит воспользоваться, ведь у светской львицы замечательный вкус в одежде.

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