Светлана Бондарчук блеснула в костюме цвета ванили с гигантской брошью-розой
Фото: Instagram @a030aa
Бондарчук позирует в эффектной брючной двойке нежного ванильного цвета из свободного блейзера по типу мужского и брюках-палаццо с высокой линией талии. Отыграться на яркости звезда решила с помощью акцентного аксессуара — крупной броши в форме розы малахитового цвета. Соединил комплект базовый черный топ с нескромным вырезом и элегантный контрастный пояс. Тону броши вторят лаконичные серьги и кольцо, а завершающим штрихом образа стал макияж с акцентном на глазах.
Поклонники щедро осыпали Светлану Бондарчук комплиментами. «Прекрасное фото и вы!», «Светлана, вы совершаете преступление! Нельзя быть такой классной», «Роковая красотка», «Как вам идет зеленый!», «Красивые глаза!», «Вы звезда, Светлана!», «Очень женственная и красивая» — пишут в комментариях. О других стильных образах светской львицы читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @a030aa
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