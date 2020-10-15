Светлана Бондарчук блеснула в костюме цвета ванили с гигантской брошью-розой

Бондарчук позирует в эффектной брючной двойке нежного ванильного цвета из свободного блейзера по типу мужского и брюках-палаццо с высокой линией талии. Отыграться на яркости звезда решила с помощью акцентного аксессуара — крупной броши в форме розы малахитового цвета. Соединил комплект базовый черный топ с нескромным вырезом и элегантный контрастный пояс. Тону броши вторят лаконичные серьги и кольцо, а завершающим штрихом образа стал макияж с акцентном на глазах.