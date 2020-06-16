Счатливая улыбка, яркое бикини и стройная фигура: Светлана Бондарчук показала озорные летние фото

Поклонники оценили новые эффектные снимки Светланы Бондарчук. «Светлана! У Вас надо комментарии поменять на комплименты», «Какая же вы классная», «Вы очень красивая, гармоничная, святящаяся изнутри женщина», «Какая красивая!!! Фотографии супер!», «Светлана лучик солнца ,всегда светит», «Почему-то полюбил эту женщину после просмотра у собчак», «То ли ещё будет!!!», «Обожаю вас!», «Солнечная», «Классная», — пишут они в комментариях.