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Счатливая улыбка, яркое бикини и стройная фигура: Светлана Бондарчук показала озорные летние фото

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Светлана Бондарчук

Фото: Instagram / @a030aa

51-летняя главная редактор известного журнала и популярная блогер Светлана Бондарчук в очередной раз продемонстрировала свою неувядающую красоту.

Светлана опубликовала фотографии, на которых демонстрирует счастливую улыбку и стройную фигуру в ярком бикини. Так экс-супруга режиссера Федора Бондарчука решила отметить тот факт, что у нее теперь в Instagram более 600 тысяч подписчиков.

Поклонники оценили новые эффектные снимки Светланы Бондарчук. «Светлана! У Вас надо комментарии поменять на комплименты», «Какая же вы классная», «Вы очень красивая, гармоничная, святящаяся изнутри женщина», «Какая красивая!!! Фотографии супер!», «Светлана лучик солнца ,всегда светит», «Почему-то полюбил эту женщину после просмотра у собчак», «То ли ещё будет!!!», «Обожаю вас!», «Солнечная», «Классная», — пишут они в комментариях.

Фото: instagram

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