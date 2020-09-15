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Светлана Бондарчук показала, как носить солнечные оттенки осенью

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Светлана Бондарчук

Фото: Instagram @a030aa

Светлана Бондарчук отправилась на шопинг, а муки выбора решила разделить с поклонниками в Instagram. 51-летняя бизнесвумен показала сразу два эффектных образа, выстроенных вокруг насыщенных солнечных оттенков.

«Помогите! Желтый — мой или нет?» — поинтересовалась Бондарчук у фолловеров. Звезда примерила легкое миди-платье цвета сочного лимона, которое акцентирует внимание на стройной фигуре. За счет скромной длины и воротника а-ля жабо места для фантазии — масса. Светлана зарифмовала наряд с массивной обувью на брутальной подошве и дополнила образ акцентными бирюзовыми серьгами.

Светлана Бондарчук

Фото: Instagram @a030aa

Главным героем аутфита номер два стало свободное двубортное пальто канареечного цвета и с золотистой фурнитурой. К нему — все те же ботинки из лакированной черной кожи. Поддержали модную дискуссию и поклонники, и звездные коллеги. «Твой. Но без жабо. Пальто бери» — написала Ксения Собчак. «Мне не нравится. Цвет твой. Фасон не твой. При этом я обожаю твое умение одеваться» — высказалась Божена Рынска. «Светлана, желтый вам очень идет», «Пальто — огонь!», «Вы прекрасны!» — поддержали фолловеры.

Светлана Бондарчук

Фото: Instagram @a030aa

Ранее мы рассказывали о секретах стиля Светланы Бондарчук, которыми непременно стоит воспользоваться. Подробнее о том, как повторить образы светской львицы на разные случаи жизни — на Passion.ru.

Фото: Instagram @a030aa

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