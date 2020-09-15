Светлана Бондарчук показала, как носить солнечные оттенки осенью

Главным героем аутфита номер два стало свободное двубортное пальто канареечного цвета и с золотистой фурнитурой. К нему — все те же ботинки из лакированной черной кожи. Поддержали модную дискуссию и поклонники, и звездные коллеги. «Твой. Но без жабо. Пальто бери» — написала Ксения Собчак. «Мне не нравится. Цвет твой. Фасон не твой. При этом я обожаю твое умение одеваться» — высказалась Божена Рынска. «Светлана, желтый вам очень идет», «Пальто — огонь!», «Вы прекрасны!» — поддержали фолловеры.