Сверкающее платье и роскошные украшения: Софья Эрнст впервые вышла в свет после третьих родов
Фото: Пресс-служба
В столичном кинотеатре «Россия» наконец состоялась долгожданная торжественная церемония открытия 42-го Московского международного кинофестиваля, ранее перенесенная с весны на осень из-за пандемии. По красной дорожке прошли многие знаменитости, в числе которых была и Софья Эрнст. Супруга генерального директора Первого канала появилась на мероприятии в эффектном серебристом платье с открытыми плечами. Завершали образ роскошные украшения, зачесанные назад волосы и остроносые блестящие туфли.
«Открытие ММКФ. Прежде всего хочется сказать, что фильм открытия «Серебряные коньки»- потрясающий! Это красивая сказка о любви, а какой там Петербург! Восторг!!! Я не видела ничего подобного прежде. Пойду обязательно смотреть еще раз! Поздравляю всех причастных!», — написала актриса в Instagram.
Ранее, в середине августа, ставшая многодетной мамой Софья Эрнст продемонстрировала, что еще не пришла в форму после третьих родов. Актриса показала свою фигуру в черном купальнике с прозрачными ставками. «По дороге "В форму"», — подписала она снимок, намекая на то, что пока не привела тело в идеальное состояние после рождения третьего ребенка.
Отметим, что Константин и Софья Эрнст — одна из самых скрытных звездных пар. Супруги растили двоих дочерей, а несколько месяцев назад стало известно, что пара готовится вновь стать родителями. На закрытой премьере фильма «Союз спасения» Софья появилась в нежно-голубом длинном платье, подчеркнувшем ее округлившийся живот. В мае СМИ сообщили, что актриса родила третьего ребенка.
Напомним, Константин и Софья Эрнст вместе с 2013 года. Лишь шестью годами позднее актриса призналась, что несколько лет назад стала официальной супругой генерального директора Первого канала. В 2016 году у пары родилась дочь Эрика, а в 2017 году — Кира. У Константина Львовича также есть дочь Александра от гражданского брака с Анной Силюнас — девочка появилась на свет в 1994 году.
_Фото: instagram, starface, пресс-служба__
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