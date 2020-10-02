Сверкающее платье и роскошные украшения: Софья Эрнст впервые вышла в свет после третьих родов

Ранее, в середине августа, ставшая многодетной мамой Софья Эрнст продемонстрировала, что еще не пришла в форму после третьих родов. Актриса показала свою фигуру в черном купальнике с прозрачными ставками. «По дороге "В форму"», — подписала она снимок, намекая на то, что пока не привела тело в идеальное состояние после рождения третьего ребенка.

Отметим, что Константин и Софья Эрнст — одна из самых скрытных звездных пар. Супруги растили двоих дочерей, а несколько месяцев назад стало известно, что пара готовится вновь стать родителями. На закрытой премьере фильма «Союз спасения» Софья появилась в нежно-голубом длинном платье, подчеркнувшем ее округлившийся живот. В мае СМИ сообщили, что актриса родила третьего ребенка.

Напомним, Константин и Софья Эрнст вместе с 2013 года. Лишь шестью годами позднее актриса призналась, что несколько лет назад стала официальной супругой генерального директора Первого канала. В 2016 году у пары родилась дочь Эрика, а в 2017 году — Кира. У Константина Львовича также есть дочь Александра от гражданского брака с Анной Силюнас — девочка появилась на свет в 1994 году.