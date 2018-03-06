Свадебное платье Меган Маркл стоит в два раза дороже платья Кейт Миддлтон

Недавний совместный выход в свет беременной Кейт Миддлтон и готовящейся к свадьбе Меган Маркл породил массу пересудов. На некоторых снимках герцогиня Кембриджская недобро смотрит на собирающуюся примкнуть к королевской семье актрису. Теперь у Кейт есть целых две причины недолюбливать Меган.

Первая — ее «аппетиты». Иностранные СМИ сообщают: бюджет на «свадебный лук» Меган Маркл почти в два раза превысит бюджет «свадебного лука» Кейт Миддлтон. Дизайнерское платье Alexander McQueen, которое выбрала супруга прица Уильяма, обошлось казне в 250 тысяч фунтов стерлингов, что по сегодняшнему курсу составляет почти 20 миллионов рублей. Невеста принца Гарри выбрала наряд за 400 тысяч фунтов стерлингов, сообщает журнал Look со ссылкой на слова инсайдеров. Ранее сообщалось, что дизайнером платья станет подруга актрисы. Стоит отметить, что платье Ralph and Russo, в котором мисс Маркл позировала для помолвочной фотосессии стоило 56 тысяч фунтов стерлингов (4,5 миллиона рублей).

Около сотни тысяч фунтов стерлингов будущая супруга принца Гарри потратит на празднования. Свадебное путешествие обойдется паре в 120 тысяч фунтов стерлингов, но это будет подарок невесты жениху.