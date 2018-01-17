Стало известно имя дизайнера подвенечного платья Меган Маркл
19 мая состоится одна из самых долгожданных свадеб этого года — в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке пройдет церемония бракосочетания принца Гарри и его возлюбленной — канадской актрисы Меган Маркл. Хроникер королевской семьи сообщил в Twitter, что невеста наследника британского престола уже определилась с дизайнером свадебного платья. Автором подвенечного наряда станет Джессика Малруни, которая, по совместительству, является лучшей подругой актрисы.
Стоит отметить, что Меган полностью доверяет Джессике и полагается на ее вкус. Так, например, белое пальто, в котором появилась невеста принца на первой официальной фотосессии с женихом, было создано по эскизу Джессики Малруни.
СМИ сообщают, что дизайнер прилетела из Торонто в Лондон и разместилась в гостевых покоях Кенсингтонского дворца. Газета Sun отмечает, что последние четыре дня Джессика провела в Ноттингемском коттедже, где проживают Гарри и Маркл, чтобы определиться с дизайном будущего платья. По слухам, уже состоялась первая примерка свадебного платья невесты принца, которое должно быть «простым, стильным и очень элегантным.
Напомним, в конце минувшего года портал TMZ сообщал, что королевская семья обратилась к израильскому дизайнеру Инбаль Дрор с заказом на подвенечное платье для Меган Маркл. Дизайнер предоставила три эскиза, один из которых мог бы стать базой для будущего наряда.
Фото: globallookpress