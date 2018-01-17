Биограф королевской семьи сообщил, кто станет автором свадебного наряда невесты принца Гарри

19 мая состоится одна из самых долгожданных свадеб этого года — в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке пройдет церемония бракосочетания принца Гарри и его возлюбленной — канадской актрисы Меган Маркл. Хроникер королевской семьи сообщил в Twitter, что невеста наследника британского престола уже определилась с дизайнером свадебного платья. Автором подвенечного наряда станет Джессика Малруни, которая, по совместительству, является лучшей подругой актрисы.

Стоит отметить, что Меган полностью доверяет Джессике и полагается на ее вкус. Так, например, белое пальто, в котором появилась невеста принца на первой официальной фотосессии с женихом, было создано по эскизу Джессики Малруни.