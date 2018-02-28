Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Меган Маркл и Кейт Миддлтон впервые вместе на официальном мероприятии

1 / 10
Принц Гарри, Меган Маркл, Кейт Миддлтон и принц Уильям
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл выступили на ежегодном форуме фонда Royal Foundation.

Молодое поколение королевской семьи неизменно вызывает бурю эмоций у подданных. Не так давно к ним присоединилась невеста принца Гарри — актриса Меган Маркл. Они с Кейт Миддлтон нечасто выходят в свет вместе, что вызывало опасения у их поклонников: неужели они в ссоре? Ведь последний и, пожалуй, единственный раз их видели на рождественской службе в Сандрингеме. Сегодня, 28 февраля, красавицы опровергли это предположение.

Меган Маркл, Кейт Миддлтон, принц Гарри и Уильям выступили вместе на официальном мероприятии — ежегодном форуме фонда Royal Foundation в лондоне. Прекрасная часть этой четверки выбрала платья сине-сиреневых оттенков. Кейт отдала предпочтение британскому бренду Seraphine. Меган — надела платье Jason Wu. Обе дамы шутили и смеялись и пребывали в прекрасном настроении.

Напомним, что официально Меган Маркл присоединится к королевской семье 19 мая.

Фото: instagram

Гороскоп