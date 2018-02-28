Меган Маркл и Кейт Миддлтон впервые вместе на официальном мероприятии

Молодое поколение королевской семьи неизменно вызывает бурю эмоций у подданных. Не так давно к ним присоединилась невеста принца Гарри — актриса Меган Маркл. Они с Кейт Миддлтон нечасто выходят в свет вместе, что вызывало опасения у их поклонников: неужели они в ссоре? Ведь последний и, пожалуй, единственный раз их видели на рождественской службе в Сандрингеме. Сегодня, 28 февраля, красавицы опровергли это предположение.

Меган Маркл, Кейт Миддлтон, принц Гарри и Уильям выступили вместе на официальном мероприятии — ежегодном форуме фонда Royal Foundation в лондоне. Прекрасная часть этой четверки выбрала платья сине-сиреневых оттенков. Кейт отдала предпочтение британскому бренду Seraphine. Меган — надела платье Jason Wu. Обе дамы шутили и смеялись и пребывали в прекрасном настроении.