Счастливые улыбки и нежные объятия: принц Гарри и Меган Маркл обнародовали официальные «помолвочные» фотографии
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На официальных страницах Кенсингтонского дворца появились новые совместные фотографии принца Гарри и Меган Маркл.
Сегодня, спустя почти месяц после объявления о намерении принца Гарри и Меган Маркл пожениться, мир впервые увидел их официальные «помолвочные» снимки. Их автор — звездный фотограф Алекси Любомирски, который работал с Джулией Робертс и Анджелиной Джоли и снимал обложки для журнала Vogue.
Полные любви кадры сделаны на этой неделе в частной загородной резиденции членов британской королевской семьи Фрогмор-хаус, находящейся примерно в одном километре от Виндзорского замка. На одном из них принц нежно укрывает своим пальто будущую супругу в свитере Victoria Beckham:
Платье Ralph & Russo, в котором Меган запечатлена на следующих снимках, стоит 56 тысяч фунтов стерлингов, что по сегодняшнему курсу составляет примерно 75 тысяч долларов США, или 4,5 миллиона рублей:
«Мы решили поделиться с вами этими трогательными фотографиями, чтобы таким образом сказать спасибо всем вам», — гласит сообщение под фотокарточками.
Фото: globallookpress, соцсети