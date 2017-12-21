На официальных страницах Кенсингтонского дворца появились новые совместные фотографии принца Гарри и Меган Маркл.

Сегодня, спустя почти месяц после объявления о намерении принца Гарри и Меган Маркл пожениться, мир впервые увидел их официальные «помолвочные» снимки. Их автор — звездный фотограф Алекси Любомирски, который работал с Джулией Робертс и Анджелиной Джоли и снимал обложки для журнала Vogue.

Полные любви кадры сделаны на этой неделе в частной загородной резиденции членов британской королевской семьи Фрогмор-хаус, находящейся примерно в одном километре от Виндзорского замка. На одном из них принц нежно укрывает своим пальто будущую супругу в свитере Victoria Beckham: