passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Суровый отец и красавицы-дочери: Валерий Меладзе поучаствовал в семейной фотосессии для обложки журнала

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Валерий Меладзе

Фото: Anatoly Lomohov/globallookpress

54-летний Валерий Меладзе с взрослыми дочерьми украсил обложку журнала.

На этой неделе в продаже появился новый номер журнала Hello!, обложку которого украсила семейная фотография Валерия Меладзе с дочерьми — 29-летней Ингой, 20-летней Соней и 17-летней Ариной. Во время съемки все они спустились в московское метро, где на закрытой станции «Деловой центр» дали интервью о жизни и планах на будущее.

«Хочу, чтобы мои дети нашли себя в этом мире. Я им даю для этого время и возможности», —’ подчеркнул суровый, но заботливый отец, который до съемки отругал девушек за то, что те ходили в носках по холодному полу.

«Шикарное фото», «Красивая семья!!! Доченьки супер», «Три сестры - это большая сила», «Бывыет же такое, каждая сестра как буд-то отксерокопированна со старшей сестры», «Как тройняшки, но Валерия не видно в них, видимо все трое в маму», «Все на мать похожи», «Инга, мамина дочка)Арина папина доча», «Арина очень на отца похожа. Инга копия матери, а Соня — нечто среднее», «Красавицы )и папа статный», «Держатся сестры друг за дружку, но не за отца», «У всех папины глаза», «Отец, всем бы такого», «Как хорошо, что у вас все хорошо», — обсуждают фото в официальном аккаунте музыканта.

Многие до сих пор не могут простить артисту внебрачного сына, которого в 2004 году родила ему Альбина Джанабаева. Позже мужчина расторг брак с Ириной Меладзе, матерью его троих дочерей, и узаконил отношения с певицей, на свет появился их младший сын Лука. Девочки продолжают общение с отцом, бывшая супруга сохранила хорошие отношения с ним.

А как считаете вы, на кого больше похожи девочки?

Фото: instagram, globallookpress

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!