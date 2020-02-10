Суровый отец и красавицы-дочери: Валерий Меладзе поучаствовал в семейной фотосессии для обложки журнала

На этой неделе в продаже появился новый номер журнала Hello!, обложку которого украсила семейная фотография Валерия Меладзе с дочерьми — 29-летней Ингой, 20-летней Соней и 17-летней Ариной. Во время съемки все они спустились в московское метро, где на закрытой станции «Деловой центр» дали интервью о жизни и планах на будущее.

«Хочу, чтобы мои дети нашли себя в этом мире. Я им даю для этого время и возможности», —’ подчеркнул суровый, но заботливый отец, который до съемки отругал девушек за то, что те ходили в носках по холодному полу.