Суровый отец и красавицы-дочери: Валерий Меладзе поучаствовал в семейной фотосессии для обложки журнала
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomohov/globallookpress
На этой неделе в продаже появился новый номер журнала Hello!, обложку которого украсила семейная фотография Валерия Меладзе с дочерьми — 29-летней Ингой, 20-летней Соней и 17-летней Ариной. Во время съемки все они спустились в московское метро, где на закрытой станции «Деловой центр» дали интервью о жизни и планах на будущее.
«Хочу, чтобы мои дети нашли себя в этом мире. Я им даю для этого время и возможности», —’ подчеркнул суровый, но заботливый отец, который до съемки отругал девушек за то, что те ходили в носках по холодному полу.
«Шикарное фото», «Красивая семья!!! Доченьки супер», «Три сестры - это большая сила», «Бывыет же такое, каждая сестра как буд-то отксерокопированна со старшей сестры», «Как тройняшки, но Валерия не видно в них, видимо все трое в маму», «Все на мать похожи», «Инга, мамина дочка)Арина папина доча», «Арина очень на отца похожа. Инга копия матери, а Соня — нечто среднее», «Красавицы )и папа статный», «Держатся сестры друг за дружку, но не за отца», «У всех папины глаза», «Отец, всем бы такого», «Как хорошо, что у вас все хорошо», — обсуждают фото в официальном аккаунте музыканта.
Многие до сих пор не могут простить артисту внебрачного сына, которого в 2004 году родила ему Альбина Джанабаева. Позже мужчина расторг брак с Ириной Меладзе, матерью его троих дочерей, и узаконил отношения с певицей, на свет появился их младший сын Лука. Девочки продолжают общение с отцом, бывшая супруга сохранила хорошие отношения с ним.
А как считаете вы, на кого больше похожи девочки?
Фото: instagram, globallookpress
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