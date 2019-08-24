«Мое продолжение»: Валерий Меладзе показал взрослого сына

Валерий Меладзе удивил подписчиков, опубликовав фото 15-летнего сына Константина. «Рядом со мной человек, который не любит шоу-бизнес, не ходит на концерты. Шумным мероприятиям предпочитает науку, технику, спорт. И всё же он моё продолжение! Мой сын!!!» — подписал совместный снимок популярный певец.
«Повезло парню с отцом», «Очень красивый парень», «У красивых родителей рождаются красивые дети», «Красавец-мужчина и его красавец-сын!!!», «2 прекрасных сына и 3 очаровательные дочки! Что может быть лучше? Ваша гордость!», «Какой классный и красивый парень)))Он уже больше Валерия😍У прекрасных родителей и сын такой же», — обсуждают снимок подписчики Валерия Меладзе.
Напомним, у Валерия Меладзе есть три дочери от брака с Ириной Меладзе и двое сыновей от Альбины Джанабаевой.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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