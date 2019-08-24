«Мое продолжение»: Валерий Меладзе показал взрослого сына

«Повезло парню с отцом», «Очень красивый парень», «У красивых родителей рождаются красивые дети», «Красавец-мужчина и его красавец-сын!!!», «2 прекрасных сына и 3 очаровательные дочки! Что может быть лучше? Ваша гордость!», «Какой классный и красивый парень)))Он уже больше Валерия😍У прекрасных родителей и сын такой же», — обсуждают снимок подписчики Валерия Меладзе.