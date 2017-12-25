«Никто детей не бросал»: Альбина Джанабаева высказалась о дочерях Валерия Меладзе

Пока одни восхищаются гармонией в отношениях Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой, другие обвиняют певицу в развале первой семьи знаменитого артиста. В 2004 году Альбина родила сына от женатого музыканта, воспитывавшего троих дочерей с супругой Ириной. Спустя десять лет Джанабаева и Меладзе узаконили отношения, а на свет появился их младший сын Лука.

В Instagram экс-солистки группы «ВИА Гра» часто появляются комментарии недоброжелателей о том, что артистка оставила девочек без отца. Альбина, долгое время хранившая молчание, наконец-то ответила хейтерам: «Никто детей не бросал! Они прекрасно живут, учатся, выходят замуж и ни в чем не нуждаются», однако чуть позднее удалила все комментарии на эту тему.