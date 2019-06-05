«Я бы его простила»: экс-супруга Валерия Меладзе откровенно рассказала о разводе

Отношения Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой начались задолго до официального развода певца с первой супругой Ириной. В течение нескольких лет артист скрывал не только роман на стороне, но и рождение сына от экс-солистки группы «ВИА Гра». Несмотря на то, что бывшие супруги смогли наладить отношения, поклонники до сих пор не могут простить певцу измену жене, с которой он прожил в браке более двадцати лет и воспитал трех дочерей. На днях Ирина Меладзе стала гостьей программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, в которой откровенно рассказала о разрыве со знаменитым музыкантом.

По словам Ирины, ей не сразу удалось полюбить певца, за которого она согласилась выйти замуж: «Я тебя пока не люблю, но смогу полюбить в будущем». Так и получилось». Большим испытанием для пары стала гибель первенца в 1990 году — мальчик умер через десять дней после рождения. Впоследствии у пары родились три дочери — Инга, Софья и Арина. Занимаясь воспитанием девочек, Ирина не могла предположить, что у ее супруга роман на стороне: «Я стала догадываться примерно за два года до окончательного разрыва. Почувствовала, что происходит нечто плохое. Валера отказывался разговаривать, хотя я и пыталась выяснить причину перемен в его поведении. А однажды он просто сорвался и все рассказал, но не стал называть ее имени. Для меня услышанное было шоком. Уже позднее от подруги я узнала, что это Альбина Джанабаева. Для меня новость оказалась неожиданностью. Конечно, я знала Альбину, но и предположить не могла, что у нее уже есть сын от Валеры».