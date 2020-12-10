Екатерина Андреева показала стройную фигуру и тонкую талию в сверкающем новогоднем платье

«Ну что? В этом году предлагается фланировать в вечерних платьях между ванной, туалетом и гостиной? Мне эта идея не близка. Вот я платье нацепила, отчиталась, а ботиночки рядом поставила, они занесут меня точно не в душ.

Сами мы, группа неприсоединившихся к панике и страху, махнем в Сибирь. При царях туда ссылали, а теперь добровольно, да с радостью. Покорять на снегоходе заброшенный золотой прииск в тайге, прыгать с вертолёта на лыжах на склон горы и гонять на собаках с синими глазами.

Да и от медведя "малява" пришла: мол, курточку, которую утопили в горной реке, спасая косулю от столкновения с квадроциклом (кто следит за сериалом #чудесаалтайские, тот в курсе), он уже поносил и готов отдать. За качество, правда, не ручается, он с ней не церемонился.

Так что всех желающих возьму в виртуальное путешествие. Как Новый Год встретишь, так его и проведешь. С нами точно будет весело. Ну вы знаете!», — рассказала о своих планах Екатерина Андреева.

«Красотка», «Ты красотка что в таких платьях, что в костюме для сафари!», «Ааааа, вот, это да... Сказка! Эх, махну-ка я с вами, Катюша, к медведям, снега, мороза и приключений хочу!», «Счастливого пути, благополучной дороги, веселого и увлекательного путешествия! Образ — огонь!», «Ослепительно прекрасна», «Круто», «С вами точно интересно», «Снегурочка модная и прикольная», — прокомментировали подписчики Екатерины.

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