«Фантастическая» Екатерина Андреева в шпагате растянулась в воздухе

На новом фото, которое Екатерина опубликовала на своей странице в Instagram, телеведущая в шпагате растянулась в воздухе. На занятиях звезда с помощью специального инвентаря перевернулась навесу. Под завораживающим снимком Екатерина написала пост о йоге: Иногда ,чтоб поставить все с головы на ноги, надо перевернуть все с ног на голову. Если мне предстоит принять важное решение-я вот так зависаю и...voila. Метод срабатывает. Все становится ясно и понятно. Но без подготовки не повторять! А тогда читать : Книги для осознания -«Форрест-йога:танец с драконами» and Роберт СвОбода. «Агхора l». Немного о том,что такое Агхора. Это полная свобода ,но не распущенность,а свобода от ограничений времени,пространства и причинности. «Агхора ll»-это об энергии Кундалини, которая наполняет позвоночник и даёт силы на всю жизнь. У китайцев это называется Чи. «Агхора lll»-это о законах кармы и ответа за поступки. И на десерт «Агхора . По левую руку Бога».