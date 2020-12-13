«Фантастическая» Екатерина Андреева в шпагате растянулась в воздухе
Фото: @ekaterinaandreeva_official / Instagram
На новом фото, которое Екатерина опубликовала на своей странице в Instagram, телеведущая в шпагате растянулась в воздухе. На занятиях звезда с помощью специального инвентаря перевернулась навесу. Под завораживающим снимком Екатерина написала пост о йоге: Иногда ,чтоб поставить все с головы на ноги, надо перевернуть все с ног на голову. Если мне предстоит принять важное решение-я вот так зависаю и...voila. Метод срабатывает. Все становится ясно и понятно. Но без подготовки не повторять! А тогда читать : Книги для осознания -«Форрест-йога:танец с драконами» and Роберт СвОбода. «Агхора l». Немного о том,что такое Агхора. Это полная свобода ,но не распущенность,а свобода от ограничений времени,пространства и причинности. «Агхора ll»-это об энергии Кундалини, которая наполняет позвоночник и даёт силы на всю жизнь. У китайцев это называется Чи. «Агхора lll»-это о законах кармы и ответа за поступки. И на десерт «Агхора . По левую руку Бога».
Фолловеры остались в восторге от растяжки Екатерина и написали в Сети: «Фантастическая», «Крутая! Восхищаюсь!», «Вы удивительны и прекрасны во всем!!!», «Какая же вы классная, всегда восхищаюсь вами», «Само совершенство!! Екатерина, вы великолепна», «Это просто обалдеть. Ничего не боитесь», «Молодец одно восхищение и восторг», «Очень круто», «Ого-го! Катюша, вот это класс! Спасибо за такой позитивный ролик! Аккуратнее, пожалуйста!», «Молодчина!», «Ну какая Вы крутая! Само Совершенство!».
Фото: @ekaterinaandreeva_official / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Екатерина Андреева показала свое «честное» селфи в ванной. 58-летняя популярная телеведущая Екатерина Андреева в очередной раз похвасталась естественной красотой, опубликовав свое фото без макияжа.
Фото и видео: @ekaterinaandreeva_official / Instagram
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