Екатерина Андреева посадила сову на голову и искупалась в проруби: «Самая крутая!»

Пользователи Сети восхитились необычным снимком телеведущей и написали: «Супер ! Вы сожгли корону», «Сова моя любовь», «Вы самая крутая телеведущая и большая оригиналка», «Замечательное фото! Удачи и новых интересный путешествий Вам в новом году!», «Шикарные фотки!!!», «Отличная идея», «Чудо чудное, диво дивное», «С Новым годом! Какие Вы с совушкой красивые, северные, мудрые», «Классно!!!», «Обожаю вас!».

К слову, недавно мы писали, как «фантастическая» Екатерина Андреева в шпагате растянулась в воздухе. 58-летняя популярная телеведущая показала суперрастяжку на занятиях воздушным аэростретчингом.

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