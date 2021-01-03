Екатерина Андреева посадила сову на голову и искупалась в проруби: «Самая крутая!»
Фото: @ekaterinaandreeva_official / Instagram
Екатерина Андреева опубликовала необычные фотографии на своей странице в Instagram. На них телеведущая позирует в зимней экипировке и шапке-ушанке, на которой устроилась живая сова. Новогодние праздники звезда решила провести в путешествии по Алтаю вместе с подругами. Екатерина уже успела поделиться красочными снимками горного пейзажа и даже показать, как купается в прорубе при минусовой температуре. Под эффектными фото Екатерина написала: «Кажется пора вспомнить Хогвардс! Сова уже прилетела ! Крэкс-Пэкс-Фэкс! Колдуем на хорошее настроение! На Хороший Год! На Удачу!На Любовь! Мои друзья в Питере уже сожгли чучело мистера К. Туда ему и дорога».
Пользователи Сети восхитились необычным снимком телеведущей и написали: «Супер ! Вы сожгли корону», «Сова моя любовь», «Вы самая крутая телеведущая и большая оригиналка», «Замечательное фото! Удачи и новых интересный путешествий Вам в новом году!», «Шикарные фотки!!!», «Отличная идея», «Чудо чудное, диво дивное», «С Новым годом! Какие Вы с совушкой красивые, северные, мудрые», «Классно!!!», «Обожаю вас!».
К слову, недавно мы писали, как «фантастическая» Екатерина Андреева в шпагате растянулась в воздухе. 58-летняя популярная телеведущая показала суперрастяжку на занятиях воздушным аэростретчингом.
А вам понравилось фото Екатерины Андреевой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @ekaterinaandreeva_official / Instagram
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