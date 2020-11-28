«Стройняшка»: похудевшая Анита Цой зажгла на сцене

На свежих снимках и видео поп-звезда появилась в ярком образе. Стилисты сделали ей необычную и экстравагантную прическу, покрасив ее волосы в ярко-рыжий цвет и уложив их в стиле небрежной укладки.

Знаменитость примерила смелый аутфит: короткую мини-юбку, белую оверсайз рубашку и черный кожаный приталенный пиджак. В качестве дополнения к наряду звезда выбрала высокие замшевые ботфорты на каблуках, которые надела поверх телесных колготок с рисунком. Изюминкой лука стала объемная серебряная цепь, которую Анита прикрепила к поясу юбки.

Цой собрала немало комплиментов в Сети.

«Молодеете на глазах», «Замечательно выглядите», «Очень стройная! Какая же вы молодец», «Выглядите потрясающе», «Какая же красота! 100 из 100!», «Просто огонь, настоящая зажигалочка», «Анита, ты чудо! Пушка», — пишут ей восторженные подписчики.

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