Шляпа, яркие перчатки, декольте: Анита Цой показала пикантный образ и собрала комплименты

«Анита, вы супер», «Глаз не оторвать», «Классно выглядите», «Красотка», «Великолепная», «Роскошная женщина», «Мадам Баттерфляй», «Воображение безгранично: предчувствую что-то шикарное!», «Аниточка, вы просто красотка, супер! Удачи», «Ну что за прелесть», «Какая интересная у вас шляпка. Да и весь образ тоже! Настоящая леди!», «Анита, вы такая загадка!», «Ах, какая женщина, яркая, красивая», — собрала Анита Цой комплименты.

Ранее Анита Цой впечатлила подписчиков необычным образом со стильной прической и модным платьем.

До этого певица, победившая несколько недель назад коронавирус, делилась с фанатами эмоциями и рассказывала, как лечилась от COVID-19.