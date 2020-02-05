«Идеальный день рождения»: Вера Брежнева встретила 38-летие в компании мужа и сестер и поделилась фотографиями

«Идеальный день рождения — это идеальная компания в идеальном месте... я, как и хотела, собрала всех сестер и мы провели этот день в потрясающей атмосфере. Единственный минус нашей большой компании — это невозможность сделать общее фото, на котором бы все вышли хорошо. Зато с нами весело», — написала она.