Вера Брежнева анонсировала участие в новом шоу: «Для меня танец — это язык любви»
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Фото: Пресс-служба
Совсем скоро на Первом канале стартует новый проект — DANCE RЕВОЛЮЦИЯ. Ведущей станет Алла Михеева, в качестве членов жюри в шоу будут участвовать хореограф Сергей Полунин, актриса и хореограф Алла Сигалова, певица Вера Брежнева.
«Мне кажется, в какой-то степени я буду представлять глас народа. В отличии от моих прекрасных коллег в жюри, у меня нет профильного образования, и это мне даже немного помогает абстрагироваться от всего и просто смотреть и чувствовать. Для меня танец — это язык любви. Я очень люблю танцевать: в юности я, несмотря ни на какую усталость, все равно ходила на дискотеки. Мне, как человеку энергичному, нужно выплескивать свою энергию — вот я это и делаю в танце: сейчас танцую на сцене, иногда дома и в гостях, иногда в машине. Я рада, что в шоу нет возрастных ограничений. И, конечно, я за участников очень переживаю, мне тяжело принимать решение, особенно если оно отрицательное», — прокомментировала Вера.
Фото: Пресс-служба
Благодаря технологии 360 градусов у зрителя появится уникальная возможность рассмотреть каждый танец в буквальном смысле со всех сторон: 128 камер, направленных на участника, фиксируют мельчайшие детали и самые зрелищные моменты выступления. Разобраться в подробностях и объяснить сложность каждого номера помогут мастера.
Первый выпуск шоу DANCE RЕВОЛЮЦИЯ можно будет увидеть 9 февраля в 22:00 на Первом.
Фото: пресс-служба
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