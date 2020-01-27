Вера Брежнева анонсировала участие в новом шоу: «Для меня танец — это язык любви»

Совсем скоро на Первом канале стартует новый проект — DANCE RЕВОЛЮЦИЯ. Ведущей станет Алла Михеева, в качестве членов жюри в шоу будут участвовать хореограф Сергей Полунин, актриса и хореограф Алла Сигалова, певица Вера Брежнева.

«Мне кажется, в какой-то степени я буду представлять глас народа. В отличии от моих прекрасных коллег в жюри, у меня нет профильного образования, и это мне даже немного помогает абстрагироваться от всего и просто смотреть и чувствовать. Для меня танец — это язык любви. Я очень люблю танцевать: в юности я, несмотря ни на какую усталость, все равно ходила на дискотеки. Мне, как человеку энергичному, нужно выплескивать свою энергию — вот я это и делаю в танце: сейчас танцую на сцене, иногда дома и в гостях, иногда в машине. Я рада, что в шоу нет возрастных ограничений. И, конечно, я за участников очень переживаю, мне тяжело принимать решение, особенно если оно отрицательное», — прокомментировала Вера.