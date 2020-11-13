Странный корсет, неидеальный пресс и брюки не по размеру: Агата Муцениеце вышла в свет в неудачном образе

В МХАТ им. М. Горького состоялась очередная церемония вручения премии «GQ Человек года». Мероприятие посетили Ксения Собчак и Константин Богомолов, Анна Седокова и Янис Тимма, Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Надежда Сысоева, Зара, Моргенштерн и многие другие знаменитости.

В числе гостей премии была и Агата Муцениеце, которая в последнее время все чаще выходит в свет. Актриса выбрала не самый удачный наряд для появления перед публикой. Странный асимметричный корсет она доподнила как будто спадающими брюками не по размеру, а завершали образ необычное массивное колье и босоножки.