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Странный корсет, неидеальный пресс и брюки не по размеру: Агата Муцениеце вышла в свет в неудачном образе

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Агата Муцениеце на вручении премии GQ

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

31-летняя популярная актриса Агата Муцениеце, в последнее время все чаще появляющася на светских мероприятиях, далеко не всегда выбирает удачные наряды для выходов в свет.

В МХАТ им. М. Горького состоялась очередная церемония вручения премии «GQ Человек года». Мероприятие посетили Ксения Собчак и Константин Богомолов, Анна Седокова и Янис Тимма, Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Надежда Сысоева, Зара, Моргенштерн и многие другие знаменитости.

В числе гостей премии была и Агата Муцениеце, которая в последнее время все чаще выходит в свет. Актриса выбрала не самый удачный наряд для появления перед публикой. Странный асимметричный корсет она доподнила как будто спадающими брюками не по размеру, а завершали образ необычное массивное колье и босоножки.

Отметим, многие поклонники отмечают, что после расставания с Павлом Прилучным после десяти лет брака, Агата изменилась. Сначала она страдала и не скрывала, что тяжело переживает расставание с мужем. Но, теперь несколько месяцев спустя, актриса цветет и много работает.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились на съемках сериала «Закрытая школа», а вскоре поженились. У пары родились сын Тимофей и дочь Мия. Но весной 2020-го, когда все переживали первую волну пандемии, актриса рассказала, что супруг поднял на нее руку. Во время самоизоляции, по словам Агаты, супруг много пил и не сдерживал эмоции. И ей пришлось буквально бежать с детьми из загородного дома в московскую квартиру. Позднее стало известно о романе Павла Прилучного с коллегой по спектаклю Мирославой Карпович.

Фото: instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, пресс-служба

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