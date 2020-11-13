Странный корсет, неидеальный пресс и брюки не по размеру: Агата Муцениеце вышла в свет в неудачном образе
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В МХАТ им. М. Горького состоялась очередная церемония вручения премии «GQ Человек года». Мероприятие посетили Ксения Собчак и Константин Богомолов, Анна Седокова и Янис Тимма, Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Надежда Сысоева, Зара, Моргенштерн и многие другие знаменитости.
В числе гостей премии была и Агата Муцениеце, которая в последнее время все чаще выходит в свет. Актриса выбрала не самый удачный наряд для появления перед публикой. Странный асимметричный корсет она доподнила как будто спадающими брюками не по размеру, а завершали образ необычное массивное колье и босоножки.
Отметим, многие поклонники отмечают, что после расставания с Павлом Прилучным после десяти лет брака, Агата изменилась. Сначала она страдала и не скрывала, что тяжело переживает расставание с мужем. Но, теперь несколько месяцев спустя, актриса цветет и много работает.
Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились на съемках сериала «Закрытая школа», а вскоре поженились. У пары родились сын Тимофей и дочь Мия. Но весной 2020-го, когда все переживали первую волну пандемии, актриса рассказала, что супруг поднял на нее руку. Во время самоизоляции, по словам Агаты, супруг много пил и не сдерживал эмоции. И ей пришлось буквально бежать с детьми из загородного дома в московскую квартиру. Позднее стало известно о романе Павла Прилучного с коллегой по спектаклю Мирославой Карпович.
Фото: instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, пресс-служба
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