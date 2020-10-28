Не готова простить измену? Продюсер Муцениеце ответила на слухи о ее воссоединении с Прилучным

Напомним, недавно Павел Прилучный выставил на продажу дом, в котором жил с женой Агатой Муцениеце, а сам, по слухам, переехал в новое жилище с Мирославой Карпович. «Вряд ли он купил новый дом, поскольку Паша весь в кредитах. Дом, машины — за все это еще надо гасить долги. Видимо, друзья пустили их с Мирославой пожить в своем доме», — рассказывали «КП» коллеги артиста.

Как стало известно изданию, в итоге Прилучный расстался и с Карпович, которая тяжело переживает разрыв: «Карпович, конечно же, в шоке от такого финала. Хотя ей все говорили, что на чужом несчастье свое счастье не построишь. Ей даже пришлось обратиться к психологу, она очень тяжело переживает разрыв. Возможно, поводом для расставания послужила фотосессия Миры в свадебном платье и распускаемые ее окружением слухи про грядущую свадьбу с Павлом. Прилучный оказался не готов к такому быстрому развитию событий. Ему казалось, что Мира и ее мать на него давят. Он же только получил развод, а его снова захотели охомутать. Он говорит друзьям, что хочет вернуть жену, но не знает как».