«Стильняшка»: Виктория Дайнеко примерила модный образ
Фото: @victoriadaineko / Instagram
Знаменитая брюнетка – обладательница роскошной фигуры, которой многие могут позавидовать.
Уроженка Казахстана надела необычный кожаный костюм черного цвета, состоящий из приталенного топа-корсета и мини-шорт. Такой лук особенно актуален в этом сезоне. А добавила «огня» аутфиту Виктория с помощью белоснежной рубашки с «летящими» рукавами и кожаных высоких ботфортах, которые подчеркнули красоту стройных ног звезды
Визажисты сделали красавице естественный макияж, лишь слегка подчеркнув ее природную женственность и привлекательность. Волосы артистки остались распущенными, но слегка волнистыми. На ногтях у девушки черный, аккуратный маникюр, который, казалось бы, дополнил стильный образ до конца.
«Стильняшка», «Очень круто!», «Классный образ», «Красоточка», «Крутой наряд!», «Вы очаровательная девушка», «Я сначала подумал, что это Наталья Орейро», «Супер красивая мадам», «Ты великолепная», — написали восторженные фолловеры.
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Фото и видео: @victoriadaineko / Instagram
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