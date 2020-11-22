«Стильняшка»: Виктория Дайнеко примерила модный образ

Визажисты сделали красавице естественный макияж, лишь слегка подчеркнув ее природную женственность и привлекательность. Волосы артистки остались распущенными, но слегка волнистыми. На ногтях у девушки черный, аккуратный маникюр, который, казалось бы, дополнил стильный образ до конца.

«Стильняшка», «Очень круто!», «Классный образ», «Красоточка», «Крутой наряд!», «Вы очаровательная девушка», «Я сначала подумал, что это Наталья Орейро», «Супер красивая мадам», «Ты великолепная», — написали восторженные фолловеры.

А вам понравился образ Виктории Дайнеко? Делитесь своими ответами в комментариях!