«Голливудская красотка»: Виктория Дайнеко удивила шикарным селфи

Виктория Дайнеко в своем Instagram поделилась роскошным селфи, и сразу привлекла внимание своих поклонников. Певица появилась с ярким, но элегантным макияжем – акцент сделан на ярких губах.

Внимание привлекает и шикарная прическа, с которой Виктория действительно похожа на настоящую голливудскую звезду, как сразу отметили ее поклонники. Некоторые отметили и кольцо на безымянном пальце певицы.