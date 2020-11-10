«Голливудская красотка»: Виктория Дайнеко удивила шикарным селфи
Фото: www.instagram.com/victoriadaineko/?hl=ru
Виктория Дайнеко в своем Instagram поделилась роскошным селфи, и сразу привлекла внимание своих поклонников. Певица появилась с ярким, но элегантным макияжем – акцент сделан на ярких губах.
Внимание привлекает и шикарная прическа, с которой Виктория действительно похожа на настоящую голливудскую звезду, как сразу отметили ее поклонники. Некоторые отметили и кольцо на безымянном пальце певицы.
«Как из голливудского кино», «Очень красивая! И бижутерия красивая», «Вау, просто прелесть», «Ты как женщина - огонь, выглядишь просто супер», «Очень милая...прям...очень», «Ого! Какая роскошная дама», «Такая соблазнительная красотка», «Великолепная», «Потрясающая женщина», «Виктория, Вы просто ослепительная», «Куда вся такая нарядная Викуля», «Красивый взгляд у тебя», «Ничего так, стильненько», «Самая настоящая голливудская дама, их актрисы рядом не валялись», «Прическа у вас просто нереальная», «А губки-то у вас какие», «Виктория, вы просто невероятно прекрасны», «Вы совсем не меняетесь, всегда так шикарно выглядите».
Фото и видео: Instagram Виктории Дайнеко
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