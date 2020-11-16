«Подумаешь, беспорядок»: Виктория Дайнеко выложила откровенное селфи с декольте и в кожаных брюках
Фото: www.instagram.com/victoriadaineko/?hl=ru
Виктория Дайнеко удивила своих поклонников, опубликовав довольно откровенное селфи в зеркале в своей квартире. Предусмотрительно певица извинилась за разбросанные по комнате вещи.
«Ну, подумаешь беспорядок», – пишет Дайнеко.
На Виктории – топ с очень низким декольте и дерзкие кожаные брюки.
Фотография вызвала много эмоций у поклонников:
«Твои глаза отвлекают от этого беспорядка», «Дай бог здоровья тому, кто придумал push-up», «Когда пойму все по глазам», «Тут не беспорядок в глаза бросается», «У Виктории Дайнеко беспорядка не бывает, это лишь атмосфера которая "суету" убивает. Даёт возможность сделать сэлфи крутое, и задаваться вопросом: "какое круче? Какое же какое?". Но разве это важно, когда в итоге красота, и мы комментируем в тиши ночной. Ведь во всем важна простота, и главное: душевный покой», «Люблю твою песню «Я буду лучше», на гитаре ее нашел, теперь достаю ей всех», «Очень даже ничего, мне нравится очень», «Вика, носите всегда такие топы, вам идёт))», «Действительно... какое нам дело до Вашего беспорядка.... у нас свой беспорядок есть», «Ах какая женщина! Самая красивая и сексуальная».
Фото и видео: Instagram Виктории Дайнеко
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