«Подумаешь, беспорядок»: Виктория Дайнеко выложила откровенное селфи с декольте и в кожаных брюках

Виктория Дайнеко удивила своих поклонников, опубликовав довольно откровенное селфи в зеркале в своей квартире. Предусмотрительно певица извинилась за разбросанные по комнате вещи.

«Ну, подумаешь беспорядок», – пишет Дайнеко.

На Виктории – топ с очень низким декольте и дерзкие кожаные брюки.