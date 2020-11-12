Виктория Дайнеко подразнила фанатов роковым образом со «змеиными» ботфортами

«С — строгость» — прокомментировала модный эксперимент Виктория. Певицу часто можно увидеть в летящих платьях и комбинациях цвета пудры, но периодически в череде романтичных образов появляются роковые. Дайнеко примерила классический черный жакет, который надела поверх топа-кольчуги. Компенсировать лаконичные формы исполнительница взялась с помощью брутальной кожаной портупеи с металлической фурнитурой. Стройную фигуру подчеркнули легинсы, зарифмованные с дерзкими ботфотами из гладкой черной кожи с выделкой под кожу питона. Образ дополнила гладкая укладка, дымчатый макияж и эффектная губная помада сливового цвета.

Поклонники были щедры на комплименты. «С — стройность!», «Очень стильно», «Этот взгляд…», «Грация!», «Как всегда неотразима», «Великолепная!» — пишут в комментариях. Не так давно Виктория Дайнеко дразнила поклонников фотографиями с отдыха в Дубае и демонстрировала стильные наряды. За одни из них певицу раскритиковали в Сети — подробнее читайте на Passion.ru.