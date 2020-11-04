«Стильно»: Глюк`oZa впечатлила фанатов необычным образом с прозрачными велосипедками
Наталья Ионова (Глюк`oZa) выступила в прямом эфире на радио. Для появления в студии певица надела прозрачные короткие велосипедки, черный пиджак и босоножки на высоком каблуке. Стилисты собрали ей волосы в пучок и сделали яркий макияж.
«Мечтаю. Я очень люблю мечтать! И, как правило, это сбывается! Только нужно это делать осторожно», — загадочно подписала она фото.
«Суперстар», «Какая же красоточка! Невозможная красота!», «Какой классный образ», «Стильно. Выглядишь супер во всех отношениях», «Богиня», «Оу, Наталья, какая же ты неподражаемо-маняще- притягательно-фантастически-волшебно-обольстительно-грациозная красота, само совершенство, неземная красота», «Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами!», «Как всегда, огонь!», «У такой красавицы может сбыться любая мечта. Только пожелай», «Мне бы так, открой секрет. На растущую луну надо мечтать?», «Шикарная», — осыпали Наталью комплиментами.
Глюк`oZa следит за фигурой и внешностью и каждый раз удивляет фанатов, как молодо она выглядит. Ранее певицу сравнивали с подростком, хвалили за образ в стиле 1980-х, также поклонники не раз отмечали, что все бы хотели выглядеть также, как их любимая певица.
Фото и видео: Instagram Наталии Ионовой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!