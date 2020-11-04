«Стильно»: Глюк`oZa впечатлила фанатов необычным образом с прозрачными велосипедками

Наталья Ионова (Глюк`oZa) выступила в прямом эфире на радио. Для появления в студии певица надела прозрачные короткие велосипедки, черный пиджак и босоножки на высоком каблуке. Стилисты собрали ей волосы в пучок и сделали яркий макияж.

«Мечтаю. Я очень люблю мечтать! И, как правило, это сбывается! Только нужно это делать осторожно», — загадочно подписала она фото.