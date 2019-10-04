passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Бомбическая Глю»: Наталья Ионова в ярком образе из 80-х заинтриговала поклонников

Наталья Ионова (Глюк'оZа) приняла участие в съемке в стиле диско. 33-летняя певица удивила поклонников необычным образом с пикантными деталями.

«Готовлю для вас сюрприз! Как думаете, что это будет?» – прокомментировала Наталья. Впрочем, заинтриговал фолловеров не только вопрос звезды, но и ее образ. Ионова позирует в черно-розовом принтованном костюме с брюкими-клеш и блейзером с глубоким декольте, надетым на голое тело. Дополнен образ очками-авиаторами с цветными линзами и главной деталью 80-х – туфлями на головокружительной платформе и высоких каблуках. Настроение диско дополнила винтажная магнитола.

Фото: Instagram

Подписчики с нетерпением ждут, когда звезда раскроет секрет. Многие отметили, что новое амплуа ей к лицу. «Бомбическая Глю», «Костюм прелестный. Вы красавица!», «Самая стильная на российской эстраде», «Как кукла Барби», «Такой стильный образ!» – пишут в комментариях. Яркий образ Натальи отметила и Светлана Лобода. «Огонь!» – восхитилась певица.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!