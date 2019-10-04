«Бомбическая Глю»: Наталья Ионова в ярком образе из 80-х заинтриговала поклонников

«Готовлю для вас сюрприз! Как думаете, что это будет?» – прокомментировала Наталья. Впрочем, заинтриговал фолловеров не только вопрос звезды, но и ее образ. Ионова позирует в черно-розовом принтованном костюме с брюкими-клеш и блейзером с глубоким декольте, надетым на голое тело. Дополнен образ очками-авиаторами с цветными линзами и главной деталью 80-х – туфлями на головокружительной платформе и высоких каблуках. Настроение диско дополнила винтажная магнитола.