«Бомбическая Глю»: Наталья Ионова в ярком образе из 80-х заинтриговала поклонников
«Готовлю для вас сюрприз! Как думаете, что это будет?» – прокомментировала Наталья. Впрочем, заинтриговал фолловеров не только вопрос звезды, но и ее образ. Ионова позирует в черно-розовом принтованном костюме с брюкими-клеш и блейзером с глубоким декольте, надетым на голое тело. Дополнен образ очками-авиаторами с цветными линзами и главной деталью 80-х – туфлями на головокружительной платформе и высоких каблуках. Настроение диско дополнила винтажная магнитола.
Подписчики с нетерпением ждут, когда звезда раскроет секрет. Многие отметили, что новое амплуа ей к лицу. «Бомбическая Глю», «Костюм прелестный. Вы красавица!», «Самая стильная на российской эстраде», «Как кукла Барби», «Такой стильный образ!» – пишут в комментариях. Яркий образ Натальи отметила и Светлана Лобода. «Огонь!» – восхитилась певица.
Фото: Instagram
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