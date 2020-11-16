Стас Пьеха впервые рассказал о расставании с женой: «Мы поняли, что должны просто дружить»
Фото: www.instagram.com/wolfieha/
Очередным гостем youtube-шоу Агаты Муцениеце, которое она создала после громкого расставания с Павлом Прилучным, стал 40-летний Стас Пьеха. В разговоре с ведущей артист откровенно рассказал о пагубных привычках, едва не погубивших его жизнь и сыгравших свою роль в распаде его семьи.
Стас Пьеха, в отличие от многих коллег, держал личную жизнь за семью печатями. Новости о том, что он тайно женился на дизайнере Наталье Горчаковой, появились в 2013- году. Артист хранил молчание. В 2014-м Стас и Наталья стали родителями, у них появился сын Петр. Но об этом поклонники певца узнали лишь несколько месяцев назад. И лишь однажды знаменитая бабушка исполнителям Эдита Пьеха обмолвилась, что ее внук больше не один из завидных женихов, тем самым подтвердив, что Стас давно семейный человек.
Однако семейное счастье длилось недолго. «У нас было расставание, а не развод, — рассказал Стас Пьеха. — Мы оба тревожные люди, и в какой-то момент наши неврозы перестали совпадать. Мы встретились у врача (оба тогда занимались своим здоровьем в том числе и психосоматикой), пообщались. Вскоре мы поняли, что нам надо просто дружить и общаться, иначе бы начался трэш».
Артист признался, что переживал расставание с Натальей. «У меня были очные ставки с ней. Это тяжело. В какой-то момент я очнулся и понял, что все прос...л (потерял, — прим. ред.). Я чувстовал осуждение, хотя мы многое пережили вместе. Начал искать одобрения на стороне», — откровенно рассказал Пьеха.
«У других женщин?», — уточнила Агата. «Да», — коротко ответил ей собеседник.
Фото: www.instagram.com/wolfieha/
«Сейчас мы общаемся и наши отношения лучше, чем были раньше. Мы не часто видимся, но отношения хорошие. Я, конечно, благодарен бывшей жене за сына, за радость, счастье, те чувства, что я пережил», — сказал Стас Пьеха, отметив, что им с Натальей удалось достичь золотой середины в отношениях.
Фото и видео: Instagram Стаса Пьехи и Натальи Горчаковой
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