Стас Пьеха впервые рассказал о расставании с женой: «Мы поняли, что должны просто дружить»

Очередным гостем youtube-шоу Агаты Муцениеце, которое она создала после громкого расставания с Павлом Прилучным, стал 40-летний Стас Пьеха. В разговоре с ведущей артист откровенно рассказал о пагубных привычках, едва не погубивших его жизнь и сыгравших свою роль в распаде его семьи.

Стас Пьеха, в отличие от многих коллег, держал личную жизнь за семью печатями. Новости о том, что он тайно женился на дизайнере Наталье Горчаковой, появились в 2013- году. Артист хранил молчание. В 2014-м Стас и Наталья стали родителями, у них появился сын Петр. Но об этом поклонники певца узнали лишь несколько месяцев назад. И лишь однажды знаменитая бабушка исполнителям Эдита Пьеха обмолвилась, что ее внук больше не один из завидных женихов, тем самым подтвердив, что Стас давно семейный человек.