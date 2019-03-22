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Стас Пьеха поздравил сына с первым юбилеем

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я выбрал вместо рекламы.
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Стас Пьеха и Наталья Горчакова с сыном

Фото: Instagram Натальи Горчаковой
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Певец поделился в Instagram фото наследника.

Сегодня, 22 марта, свой день рождения отмечает сын Стаса Пьехи Петр. Мальчику исполнилось пять лет. В честь праздника звездный папа поделился в Instagram редким фото наследника: «С первым юбилеем, сынок! Расти умным и сильным! До встречи».

«На папу похож. С Днём рождения сыночка и родителей», «Папин сын, очень похож», «Маленький похититель сердец. С юбилеем!», «Так похож на папу, пусть будет здоровым и счастливым!», «Какой мальчик хорошенький ! Тьфу-тьфу ! Сынок - это прекрасно», «Папина копия😎!!!Счастья и здоровья сыночку», «Ух ты! Такой лапочка! С днем рождения! Пусть растет здоровеньким и счастливым!» — поздравляют мальчика подписчики Стаса Пьехи.

Напомним, Стас Пьеха женился на матери своего сына, модели и диджее Наталье Горчаковой, в конце 2014 года, однако стремление певца делать карьеру разрушило счастливую семейную жизнь. По информации СМИ, Петя живет с мамой, но часто видится со своим знаменитым отцом.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: Youtube

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