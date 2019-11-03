«Миллион на карманные»: Стас Пьеха признался, сколько денег ему нужно на расходы

Ежемесячно Пьеха переводит супруге 350 тысяч рублей в качестве алиментов. Кроме того, своим родителям певец также помогает финансово. На вопрос ведущей, сколько же ему самому нужно денег в месяц, Стас откровенно ответил: «Мне нужен миллион в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно. Миллион на карманные!».

Стас Пьеха заявил, что в данный момент, несмотря на штамп в паспорте, его сердце несвободно, однако рассказывать о новой возлюбленной он не стал.

Напомним, Стас Пьеха скрыл свою свадьбу с моделью Натальей Горчаковой и рождение сына Петра. В «Секрете на миллион» артист признался, что даже бабушке не сразу рассказал о появлении наследника: «Она долго не собиралась никуда ехать, я не хотел ей рассказывать, куда надо ехать. Я говорю: «Ну поехали, у меня к тебе срочное дело». Она: «Ну куда я поеду? Я устала».<…> Я говорю: «Ну если ты сейчас со мной не поедешь, я с тобой никогда разговоривать не буду». Она собралась и села в машину: «Вези». И мы поехали. Я спрашиваю: «Готова? У тебя правнук родился». Мне всегда хотелось соединить ее с правнуком, потому что это то самое понимание того, что мы бесконечны».