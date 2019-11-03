«Миллион на карманные»: Стас Пьеха признался, сколько денег ему нужно на расходы
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Фото: Instagram Стаса Пьехи
Стас Пьеха не часто откровенничает с журналистами. 39-летний артист впервые стал гостем шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», в котором раскрыл некоторые подробности своей жизни. 2 ноября в эфир вышла вторая часть выпуска, посвященного внуку народной артистки СССР Эдиты Пьехи.
Так, певец рассказал, что до сих пор состоит в официальном браке с Натальей Горчаковой, несмотря на то, что пара рассталась через год после свадьбы. «Она ушла, и мы не общались долгое время. Я тоже для себя принял решение. Мне казалось, что она не то, не то, не это. Почему мы не разводимся? Стресс, суд, да и это ничего не изменит, потому что у нас хорошие отношения», — подчеркнул Стас.
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Когда я познакомилась с Эдитой Станиславовной Пьехой, мне показалось, что даже лампочки в комнате заморгали от переизбытка энергии. Сильная, красивая, легендарная, и при этом такая добрая! Никакой неловкости - спокойствие и дружелюбие этой женщины растворили все мои страхи в секунду! С тех пор и навсегда она для меня не только великая Артистка, но и дорогой человек, стержень нашей большой семьи. Я очень благодарна ей за всё и счастлива, что у моего сына перед глазами есть такой пример. Сегодня у Эдиты Станиславовны два праздника - 80-летний юбилей и 60 лет на сцене. Сколько поколений ее знают и любят, скольким людям ее творчество помогало радоваться и справляться с грустью?! Космическая цифра... Знаете людей, которые щедро делятся своей энергией? Она именно такая. Передает свою силу коллегам, зрителям и поклонникам, родным и близким, и даже тем, кому посчастливилось просто оказаться рядом с ней. Это, я считаю, и есть великое искусство. И она великая. С днём рождения, дорогая Эдита Станиславовна. Мы с сыном желаем Вам самых прекрасных дней, самых тёплых слов и пожеланий. Спасибо за Вашу доброту и любовь, мы Вас очень любим и счастливы, что в вашем огромном сердце есть для нас место💟 #ЭдитаПьеха
Ежемесячно Пьеха переводит супруге 350 тысяч рублей в качестве алиментов. Кроме того, своим родителям певец также помогает финансово. На вопрос ведущей, сколько же ему самому нужно денег в месяц, Стас откровенно ответил: «Мне нужен миллион в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно. Миллион на карманные!».
Стас Пьеха заявил, что в данный момент, несмотря на штамп в паспорте, его сердце несвободно, однако рассказывать о новой возлюбленной он не стал.
Напомним, Стас Пьеха скрыл свою свадьбу с моделью Натальей Горчаковой и рождение сына Петра. В «Секрете на миллион» артист признался, что даже бабушке не сразу рассказал о появлении наследника: «Она долго не собиралась никуда ехать, я не хотел ей рассказывать, куда надо ехать. Я говорю: «Ну поехали, у меня к тебе срочное дело». Она: «Ну куда я поеду? Я устала».<…> Я говорю: «Ну если ты сейчас со мной не поедешь, я с тобой никогда разговоривать не буду». Она собралась и села в машину: «Вези». И мы поехали. Я спрашиваю: «Готова? У тебя правнук родился». Мне всегда хотелось соединить ее с правнуком, потому что это то самое понимание того, что мы бесконечны».
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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