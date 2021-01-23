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Стас Костюшкин рассказал о взаимоотношениях с родственниками: «Сестра меня стыдится»

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Стас Костюшкин с женой

Фото: @stas_kostyushkin_official / Instagram

Новым гостем программы на «НТВ» с Лерой Кудрявцевой «Секрет на миллион» стал певец и композитор Стас Костюшкин. В разговоре с ведущей артист признался, что у него была тяжелая жизнь.

Так, певец поведал ведущей о том, что его родная сестра стыдится его. Герой программы вспомнил историю о том, что однажды, находясь в компании, сестра отказалась признаваться в том, что Стас ее брат.

Помимо этого, музыкант рассказал о кризисе в семейной жизни и о том, что они с женой Юлей, которая, кстати, тоже пришла в студию, даже собирались разводиться. «Он сказал: “Я вернусь — и будем разводиться“», — поделилась супруга Костюшкина с Лерой Кудрявцевой. Впрочем, им со Стасом в итоге удалось сохранить свой брак.

Стас Костюшкин не побоялся и рассказать о серьезных временах, когда он страдал от тяжелой зависимости. «Запои были серьезные. Однажды надо было уже увозить в больницу…» — признался артист в студии ток-шоу.

Напомним, что ранее мы писали о том, что жена музыканта трогательно поздравила его с днем рождения. Юлия Костюшкина опубликовала в социальной сети забавное видео со съемок видео с мужем.

Фото и видео: @stas_kostyushkin_official / Instagram

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