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Жена нежно поздравила Стаса Костюшкина с 49-летием: «Твоей душе максимум 20»

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Юлия и Стас Костюшкины

Фото: www.instagram.com/karapylka/

Юлия Костюшкина опубликовала в социальной сети забавное видео со съемок видео с мужем.

Стас Костюшкин отмечает 49-летие. Супруга Юлия трогательно и нежно поздравила его с праздником.

«С днем рождения, мальчишка. Тебе сегодня столько, на сколько чувствует себя твоя душа. А у меня полное ощущение, что ей лет 20 максимум. Живи, твори, вытворяй, гори, пылай, но не сгорай. Будь здоровым, самое главное, остальное мелочи жизни, а твой тыл, в лице меня и детей, всегда поддержит и поможет. Пы Сы: ну и врачевание сковородкой ни кто не отменял, если что», — написала она в социальной сети, опубликовав забавное видео с супругом.

«Спасибо, любовь всей моей жизни», — ответил именинник.

«Поздравляем, сковородку желаем использовать по назначению», «С именинником», «Какие же классные, с днем рождения мужа, будьте счастливы», «С днем рождения мужа! Ваша заслуга немалая! Стас просто огонь. Счастья вам», «Поздравляем. Вы классные», — поздравили Стаса подписчики.

Стас и Юлия женаты 14 лет. У них растут двое сыновей: 15-летний Богдан и 4-летний Мирон.

Фото и видео: Instagram Стаса и Юлии Костюшкиных

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