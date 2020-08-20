Жена нежно поздравила Стаса Костюшкина с 49-летием: «Твоей душе максимум 20»

«Спасибо, любовь всей моей жизни», — ответил именинник.

«Поздравляем, сковородку желаем использовать по назначению», «С именинником», «Какие же классные, с днем рождения мужа, будьте счастливы», «С днем рождения мужа! Ваша заслуга немалая! Стас просто огонь. Счастья вам», «Поздравляем. Вы классные», — поздравили Стаса подписчики.

Стас и Юлия женаты 14 лет. У них растут двое сыновей: 15-летний Богдан и 4-летний Мирон.