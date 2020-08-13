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48-летний Стас Костюшкин прокомментировал новость о скором отцовстве и переезде в США

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Стас Костюшкин

Фото: Instagram Стаса Костюшкина

Стас Костюшкин с юмором отреагировал на обсуждения своей личной жизни.

Личная жизнь популярного певца Стаса Костюшкина с завидной регулярностью становится предметом обсуждений в Сети. Сплетники пророчат ему скорое расставание с семьей и красавицей-супругой Юлией.

«Вона как, Петрович!!! Поеду, значит, Америку с колен подЫмать #рукалицо #неожидал #встречайамерика🇺🇸», - прокоментировал артист.

Стас и Юлия Костюшкины вместе уже 16 лет, не так давно они отпраздновали годовщину. Для Юлии этот брак стал первым, а Стас женился уже в третий раз. У Костюшкиных растут двое сыновей: 13-летний Богдан и 4-летний Мирон. От второй жены у артиста есть 17-летний сын Мартин.

Фото и видео: Instagram/@stas_kostyushkin_official

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