48-летний Стас Костюшкин прокомментировал новость о скором отцовстве и переезде в США

«Вона как, Петрович!!! Поеду, значит, Америку с колен подЫмать #рукалицо #неожидал #встречайамерика🇺🇸», - прокоментировал артист.

Стас и Юлия Костюшкины вместе уже 16 лет, не так давно они отпраздновали годовщину. Для Юлии этот брак стал первым, а Стас женился уже в третий раз. У Костюшкиных растут двое сыновей: 13-летний Богдан и 4-летний Мирон. От второй жены у артиста есть 17-летний сын Мартин.