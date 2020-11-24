Костюшкин с сияющей женой, яркая Повереннова и другие звезды на предновогоднем кинопоказе

Фильм «Вечер шутов или серьезно с приветом» расскажет зрителям историю, произошедшую за день до Нового года. Когда мы ожидаем исполнения желаний, даже не подозревая, что они могут исполниться. Эта картина о мечтах, детских, взрослых, которые меняются со временем, но, к сожалению, становятся более прагматичными. Герои картины живут своей карьерой, не замечая ничего вокруг, даже страдания своих близких. Проживая этот день вместе с ними зритель понимает, что никогда не поздно осуществить свои мечты.

В широкий прокат фильм выходит 26 ноября. Купить билеты можно здесь.