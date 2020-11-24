Костюшкин с сияющей женой, яркая Повереннова и другие звезды на предновогоднем кинопоказе
Фото: Пресс-служба
Гостями премьеры стали Стас Костюшкин с женой Юлей, Эвелина Бледанс, Елена Борщева с дочкой, Евгения Малахова, Дарья Повереннова, Анна Чурина, Алексей Макаров и многие другие.
Фото: Пресс-служба
Несмотря на существующие трудности, гости прекрасно провели этот «новогодний» вечер и разделили свою радость со съемочной командой фильма: Алисой Гребенщиковой, Григорием Сиятвинда, Сергеем Колешней, Георгием Витязевым, Романом Шумиловым, Дарьей Егоровой и Арсением Сергеевым.
Фото: Пресс-служба
«Для меня было важным максимально погрузить зрителя в новогоднюю сказку и показать ему, что чудеса возможны. А главное, что эти чудеса мы творим сами, когда не забываем о своей семье, близких людях и тех, кто рядом с нами. А значит, мы и есть, то самое чудо!», — заявила режиссер фильма Лилия Трофимова.
Фото: Пресс-служба
После просмотра фильма никто не остался равнодушным. Стас Костюшкин: «Замечательное кино! Мне все очень понравилось! Как же, на самом деле, не хватает, таких душевных семейных фильмов». Эвелина Бледанс: «Я рада, что попала на премьеру единственного новогоднего фильма в этом году, хотя обычно их много. Молодцы, что не испугались трудностей и сделали это. Сейчас как раз звоню Алисе Гребенщиковой, чтобы сказать, какая она потрясающая. Наслаждаюсь каждым ее кадром. Просто браво!».
Фильм «Вечер шутов или серьезно с приветом» расскажет зрителям историю, произошедшую за день до Нового года. Когда мы ожидаем исполнения желаний, даже не подозревая, что они могут исполниться. Эта картина о мечтах, детских, взрослых, которые меняются со временем, но, к сожалению, становятся более прагматичными. Герои картины живут своей карьерой, не замечая ничего вокруг, даже страдания своих близких. Проживая этот день вместе с ними зритель понимает, что никогда не поздно осуществить свои мечты.
В широкий прокат фильм выходит 26 ноября. Купить билеты можно здесь.
Фото: пресс-служба
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