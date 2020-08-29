Экс-жена Дмитрия Пескова вспомнила, как таксовала с мужем в девяностые
Фото: Instagram
Бывшая супруга пресс-секретаря российского президента Екатерина Солоцинская откровенно рассказала о первых годах брака с Дмитрием Песковым. Как сообщила она на своей странице в Instagram, денег в семье, несмотря на работу Дмитрия в МИДе, не хватало. К плачевному финансовому состоянию привело участие в финансовой пирамиде. В итоге пришлось таксовать по вечерам на личном авто марки ВАЗ-2108. При этом выезжали вдвоем.
Когда один из подписчиков упомянул, что ездить на двухдверном авто вдвоем и таксовать было неудобно, Екатерина объяснила ситуацию.
Я вылезала и отодвигала сиденье для пассажиров. Одного мужа не отпускала, потому что времена были лихие, и мне было спокойнее, когда я была рядом с ним,
— объяснила Екатерина. При этом ей в 1994 году, о котором идет речь, было 18, а ее супругу — 27 лет. Как заявляет Солоцинская, в те годы Дмитрий Песков считал себя неудачником, которому единственному среди их знакомых не удалось ничего добиться. На это Солоцинская остановилась, но пообещала написать продолжение.
Дмитрий Песков и Екатерина Солоцинская были женаты с 1994 по 2012 год. В браке родилась дочь Лиза, а также ее братья Мик и Дени. Сейчас дети вместе с мамой живут за границей.
Фото: @ekaterina_solotsinskaya//Instagram
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