Экс-жена Дмитрия Пескова вспомнила, как таксовала с мужем в девяностые

— объяснила Екатерина. При этом ей в 1994 году, о котором идет речь, было 18, а ее супругу — 27 лет. Как заявляет Солоцинская, в те годы Дмитрий Песков считал себя неудачником, которому единственному среди их знакомых не удалось ничего добиться. На это Солоцинская остановилась, но пообещала написать продолжение.

Дмитрий Песков и Екатерина Солоцинская были женаты с 1994 по 2012 год. В браке родилась дочь Лиза, а также ее братья Мик и Дени. Сейчас дети вместе с мамой живут за границей.