Лиза Пескова рассказала о близкой дружбе с дочерью Навки от первого брака и планах на совместный бизнес
Фото: www.instagram.com/lisa_peskova/
Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова от первого брака, в Stories в своем Instagram призналась, что очень дружит с дочерью Татьяны Навки – нынешней супруги Пескова – от первого брака.
Более того, она и Александра Жулина не только много времени проводят друг с другом и вместе ходят по тусовкам, но еще и планируют создание собственного совместного бренда. Об этом Лиза тоже рассказала в своем Instagram.
Чем именно девушки собираются заниматься, пока не уточняется – это станет сюрпризом для тех, кто следит за жизнью Песковой.
Фото: www.instagram.com/lisa_peskova/
Елизавета Пескова ведет свой микроблог в Instagram, где рассказывает о своей жизни, отвечает на вопросы своих подписчиков, и нередко рассуждает о важных социальных и политических вопросах.
Дмитрий Песков и Татьяна Навка познакомились на дне рождения общего друга, причем ни один из них не знал, кто есть кто. Навка признавалась, что о работе Пескова узнала от редактора RT Маргариты Симоньян. Роман завязался не сразу – только через год, когда пара снова встретилась, на дне рождения того же друга. Песков на тот момент был женат, и в браке у него было трое детей.
Навка тоже родила ему дочку Надю в 2014 году. Личную жизнь пара предпочитает держать в тайне, и общие фотографии в Instagram Татьяны появляются в основном по праздникам.
Фото и видео: Instagram Лизы Песковой
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