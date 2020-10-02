Лиза Пескова рассказала о близкой дружбе с дочерью Навки от первого брака и планах на совместный бизнес

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова от первого брака, в Stories в своем Instagram призналась, что очень дружит с дочерью Татьяны Навки – нынешней супруги Пескова – от первого брака.

Более того, она и Александра Жулина не только много времени проводят друг с другом и вместе ходят по тусовкам, но еще и планируют создание собственного совместного бренда. Об этом Лиза тоже рассказала в своем Instagram.

Чем именно девушки собираются заниматься, пока не уточняется – это станет сюрпризом для тех, кто следит за жизнью Песковой.