Вера Брежнева призналась, что не против завести ребенка от Константина Меладзе

Звезда решила поиграть с подписчиками Инстаграм в «Вопрос-ответ». Поклонники смогли спросить звезду про косметические процедуры, поиск себя и многое другое. Один из вопросов касался материнства.

«Вы хотели бы в третий раз испытать счастье материнства?» - поинтересовалась одна из подписчиц Веры.