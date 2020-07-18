Вера Брежнева призналась, что не против завести ребенка от Константина Меладзе
Фото: Instagram/ @ververa
К 38 годам Вера Брежнева добилась многого: она успешная певица, любимая жена и мать двоих замечательных дочек. Но вот в браке с нынешним мужем - известным композитором Константином Меладзе общих детей у Веры нет. Тем не менее, возможно, это временное явление.
Звезда решила поиграть с подписчиками Инстаграм в «Вопрос-ответ». Поклонники смогли спросить звезду про косметические процедуры, поиск себя и многое другое. Один из вопросов касался материнства.
«Вы хотели бы в третий раз испытать счастье материнства?» - поинтересовалась одна из подписчиц Веры.
Фото: Instagram/ @vbdiary
«Я бы даже больше, чем один раз», - призналась Брежнева.
Вера Брежнева прославилась благодаря группе «ВИА ГРА». Исполнительница была одной из самых заметных и популярных участниц коллектива. После того, как она покинула проект, певица начала сольную карьеру. У Веры две дочери. Первая - Соня - родилась от политика Виталия Войченко. Эти отношения не были зарегестрированы. После расставания с возлюбленным Брежнева вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана. У них родилась дочь Сара, но в 2012 году брак распался. Третьим мужем певицы стал композитор и продюсер Константин Меладзе, с которым Веру связывали не только долгие профессиональные отношения. Бывшая супруга композитора Яна рассказала журналистам, что знала о романе ее мужа с Брежневой на протяжении 10 лет. Когда эти отношения стали очевидны всем окружающим, Яна подала на развод и Константин покинул семью.
Фото и видео: Instagram/@ververa
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