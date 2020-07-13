Конопушки, «свои» ресницы и брови: Вера Брежнева показала правдивое селфи
Фото: www.instagram.com/ververa/
38-летняя Вера Брежнева опубликовала в Instagram правдивое селфи с веснушками на все лицо и «своими» бровями и ресницами. Фото показало природную красоту жены Константина Меладзе, а также нового члена их семьи — щенка французского бульдога, которого назвали Марсом.
«Между нами, определенно, есть что-то общее... Так я говорю каждой собаке, потому что родилась в такой год. Могу и тапочки в зубах принести, и покусать, если обижают. А глаза такие добрые-добрые. В моих руках целая планета — Марс», — подписала Вера Брежнева фото.
«Какая милашка», «Прелесть», «Ух ты ж, новый член семьи», «Милашки», «Прелесть, красота и милота с утра», «Какая сладость», «Какая прелесть», «Младшая дочь — ваша точная копия», «Круто, я даже не знаю, кого лайкнул», «Какое милое фото», — написали Вере и ее питомцу в комментариях.
Вере Брежневой не привыкать собирать комплименты от поклонников. Ранее ее хвалили за фото в юбке с дерзким разрезом и за идеальную фигуру.
Фото и видео: Instagram Веры Брежневой
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