Конопушки, «свои» ресницы и брови: Вера Брежнева показала правдивое селфи

38-летняя Вера Брежнева опубликовала в Instagram правдивое селфи с веснушками на все лицо и «своими» бровями и ресницами. Фото показало природную красоту жены Константина Меладзе, а также нового члена их семьи — щенка французского бульдога, которого назвали Марсом.

«Между нами, определенно, есть что-то общее... Так я говорю каждой собаке, потому что родилась в такой год. Могу и тапочки в зубах принести, и покусать, если обижают. А глаза такие добрые-добрые. В моих руках целая планета — Марс», — подписала Вера Брежнева фото.