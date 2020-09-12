Вера Брежнева в платье с открытой спиной собирает комплименты: «Движениями ее ног можно любоваться вечно»
Фото: Instagram Веры Брежневой
Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, нарушили планы и лишили заработка многих артистов. Многие из них не смогли отправиться на привычные и дорогие сердцу курорты. Популярная певица Вера Брежнева опасается повторения истории и «второй волны» коронавируса.
«В телефоне столько видео и фото. Столько воспоминаний, которые всплывают, когда ты их смотришь. Сейчас, в состоянии неопределенности перед возможной второй волной - эти воспоминания очень греют», - написала она.
«Самая модная девочка», «Красивая, милая, талантливая», «Какая Гречанка», «Афродита», «Эй, красотка, шикарная походка», «Движениями ее ног можно любоваться вечно», «Великолепнейшая», - делают комплименты поклонники.
А вы ожидаете «вторую волну» коронавируса? Или все же надеетесь, что ее не случится?
Фото и видео: Instagram/@ververa
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