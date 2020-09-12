Вера Брежнева в платье с открытой спиной собирает комплименты: «Движениями ее ног можно любоваться вечно»

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, нарушили планы и лишили заработка многих артистов. Многие из них не смогли отправиться на привычные и дорогие сердцу курорты. Популярная певица Вера Брежнева опасается повторения истории и «второй волны» коронавируса.

«В телефоне столько видео и фото. Столько воспоминаний, которые всплывают, когда ты их смотришь. Сейчас, в состоянии неопределенности перед возможной второй волной - эти воспоминания очень греют», - написала она.