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Вера Брежнева в платье с открытой спиной собирает комплименты: «Движениями ее ног можно любоваться вечно»

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Вера Брежнева

Фото: Instagram Веры Брежневой

38-летняя певица Вера Брежнева скучает по лету и опасается «второй волны» коронавируса.

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, нарушили планы и лишили заработка многих артистов. Многие из них не смогли отправиться на привычные и дорогие сердцу курорты. Популярная певица Вера Брежнева опасается повторения истории и «второй волны» коронавируса.

«В телефоне столько видео и фото. Столько воспоминаний, которые всплывают, когда ты их смотришь. Сейчас, в состоянии неопределенности перед возможной второй волной - эти воспоминания очень греют», - написала она.

«Самая модная девочка», «Красивая, милая, талантливая», «Какая Гречанка», «Афродита», «Эй, красотка, шикарная походка», «Движениями ее ног можно любоваться вечно», «Великолепнейшая», - делают комплименты поклонники.

А вы ожидаете «вторую волну» коронавируса? Или все же надеетесь, что ее не случится?

Фото и видео: Instagram/@ververa

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