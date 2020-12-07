Катерина Шпица очаровала поклонников нежной фотосессией в белом платье на день ангела
Фото: www.instagram.com/katerinashpitsa/
Сегодня, 7 декабря, звезды отмечают день ангела, или день Екатерины. Актриса Катерина Шпица отметила эту дату очень нежной и по-настоящему ангельской фотосессией. В своем блоге она опубликовала кадры, где она позирует с распущенными волосами и в белоснежном платье на тонких бретельках.
«Екатеринин ( Катеринин) день. Я должна была родиться как раз на Екатерину, но решила пораньше :) А вот у моей покойной бабушки Екатерины как раз сегодня день рождения. Комментарии навели меня на мысль объяснить свою историю с «Екатерина/ Катерина» :) По паспорту я Екатерина, но моя любимая покойная бабушка Зина меня часто звала «Катэрына» и фамилия у нас с папой украинская. Поэтому я больше люблю, чтоб полным именем меня называли так в память о бабушке и как дань моим корням. Да и так, мне кажется, нежнее и воздушнее », – пишет Катерина .
Очарованные подписчики подправили свою любимую актрису с ее днем:
«Катюша, поздравляю вас с именинами!», «С Днём ангела всех Катюш», «поздравляю с Днем Ангела! Будь любима и Богом хранима по молитвам Небесной покровительницы Святой Великомученицы Екатерины. Многая и благая лета!», «Какая красивая и воздушная», «Катюша, обожаю!!! Столько искренности, столько света, а с годами ещё и мудрости! Читаю и радуюсь, словно мысленно разговариваем. На этих кадрах просто ангел! Люблю».
Фото и видео: Instagram Катерины Шпицы
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