Катерина Шпица очаровала поклонников нежной фотосессией в белом платье на день ангела

Сегодня, 7 декабря, звезды отмечают день ангела, или день Екатерины. Актриса Катерина Шпица отметила эту дату очень нежной и по-настоящему ангельской фотосессией. В своем блоге она опубликовала кадры, где она позирует с распущенными волосами и в белоснежном платье на тонких бретельках.

«Екатеринин ( Катеринин) день. Я должна была родиться как раз на Екатерину, но решила пораньше :) А вот у моей покойной бабушки Екатерины как раз сегодня день рождения. Комментарии навели меня на мысль объяснить свою историю с «Екатерина/ Катерина» :) По паспорту я Екатерина, но моя любимая покойная бабушка Зина меня часто звала «Катэрына» и фамилия у нас с папой украинская. Поэтому я больше люблю, чтоб полным именем меня называли так в память о бабушке и как дань моим корням. Да и так, мне кажется, нежнее и воздушнее », – пишет Катерина .