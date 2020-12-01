Снегурочка: Катерина Шпица показала архивные фото в белоснежном образе

Екатерина Шпица поддалась зимнему настроению и выложила в своем Instagram уютные фотографии из своей юности. На них Шпица отлично проводит время и блистает очень стильным белоснежным зимним нарядом в компании с запряженными северными оленями.

Как рассказала Катерина, фотографии сделаны в республике Коми.

«С первым днём зимы! 1. Таким было моё детство в Коми- очень снежным, и олень был нередким явлением:) 2. Пятачок пятачка видит издалечка. Фото: архив с фестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске, март 2018.», – подписала она.

Атмосферные кадры пришлись по душе поклонникам, которые решили, что Катерина совсем не изменилась:

«Валенки зачётные», «Белый костюм шикарный, просто Снегурочка», «Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним...», «Привет, Катя! Когда вы все успеваете?», «Оленевод Бердяева», «Ого, Катерина,! Уж, если зима, так сразу с оленями! Браво!», «Валеночки там - ооочень кстати)))», «»Обалденно! Мечтаю об оленях! А с Пятачком и правда сходство есть, так здорово!, «Очень красиво! И морозно».