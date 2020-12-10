Розовая помада, голубые стрелки и начес: Катерина Шпица показала образ в стиле 1980-х

«Красиво. Стильно. В тренде», «О, боже! Но мне нравится», «Очень круто», «Вау», «Я даже не узнал тебя. Но очень стильно и красиво», «Классная», «Очень красивая», «Булгаковская Маргарита», Ну вы и шалите...», «Бомба! нереальные цвета!», — осыпали актрису комплиментами.

Катерина Шпица не боится экспериментировать с образами, и, по мнению ее фанатов, ей все к лицу. Ранее она показывала фото в парике, косынке и старомодных очках, грим изменил ее, но подписчики узнали актрису по улыбке. Когда Шпица показала фото без макияжа, ее назвали ангелом, а в день своего 35-летия она предстала в образе Снегурочки.

В одном из интервью Катерина раскрыла секрет своей непроходящей молодости и привлекательности. Она уверена, что моложавостью обязана генам и маме, которая в свои годы выглядит намного младше своих лет. А всегда привлекательно она выглядит, потому что никогда не поправляется.