Розовая помада, голубые стрелки и начес: Катерина Шпица показала образ в стиле 1980-х
Фото: www.instagram.com/katerinashpitsa/
Катерина Шпица показала в Instagram необычный образ для съемок. Визажист нанесла ей макияж в стиле 1980-х годов: розовую помаду, лиловые тени, синие стрелки и яркие розовые румяна. А на голове актрисе и модели соорудили кудрявую прическу с начесом.
«Пошалили сегодня в стиле 80-х и не только. Скоро на многих экранах телефонов страны», — подписала Катерина яркий снимок.
«Красиво. Стильно. В тренде», «О, боже! Но мне нравится», «Очень круто», «Вау», «Я даже не узнал тебя. Но очень стильно и красиво», «Классная», «Очень красивая», «Булгаковская Маргарита», Ну вы и шалите...», «Бомба! нереальные цвета!», — осыпали актрису комплиментами.
Катерина Шпица не боится экспериментировать с образами, и, по мнению ее фанатов, ей все к лицу. Ранее она показывала фото в парике, косынке и старомодных очках, грим изменил ее, но подписчики узнали актрису по улыбке. Когда Шпица показала фото без макияжа, ее назвали ангелом, а в день своего 35-летия она предстала в образе Снегурочки.
В одном из интервью Катерина раскрыла секрет своей непроходящей молодости и привлекательности. Она уверена, что моложавостью обязана генам и маме, которая в свои годы выглядит намного младше своих лет. А всегда привлекательно она выглядит, потому что никогда не поправляется.
Фото и видео: Instagram Катерины Шпицы
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