Совсем взрослый: средний сын Виктории Бекхэм в романтичном видео поздравил любимую с 18-летием

«Какие красивые», «Очень классная пара», «Вы очень-очень классные!», «Поздравляем вас обоих», «Сплошной позитив от вас! Классная пара», «Оу, вы ровесники, прикольно», «Очень красивая девушка. Ромео, тебе повезло», «Поздравляем красотку», «Очень-очень милые», —прокомментировали подписчики Бекхэма.

Несколько лет назад Ромео познакомился с актрисой Милли Бобби Браун, тогда ему было всего 14 лет. Сначала они дружили, но после появились новости, что молодые люди встречаются. О том, когда закончились их отношения, неизвестно.

Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэм — 21-летний Бруклин — тоже наладил личную жизнь. Несколько месяцев назад он обручился с дочерью миллиардера, американского промышленника Нельсона Пельтца Николой.

Вскоре стало известно, что родители жениха подарят влюбленным на свадьбу шикарный дом в окрестностях Лондона. О том, когда состоится пышное торжество, пока не сообщалось. Многие знаменитости отложили праздники до лучших времен из-за пандемии. Однако поклонники Бруклина и Николы уверены, что они уже тайно поженились.