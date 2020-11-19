Совсем взрослый: средний сын Виктории Бекхэм в романтичном видео поздравил любимую с 18-летием
Фото: www.instagram.com/romeobeckham/
В аккаунте повзрослевшего среднего сына Виктории и Дэвида Бекхэм Ромео появилось романтическое видео. Молодой человек поздравил с 18-летием свою девушку — модель Мию Реган. В ролике он собрал яркие совместные фото.
«Счастливого 18-летия, моя невероятная. Я так сильно люблю тебя! Продолжай и дальше вызывать улыбки на лицах людей, как ты это делаешь сейчас», — написал 18-летний Ромео Бекхэм в блоге.
«Какие красивые», «Очень классная пара», «Вы очень-очень классные!», «Поздравляем вас обоих», «Сплошной позитив от вас! Классная пара», «Оу, вы ровесники, прикольно», «Очень красивая девушка. Ромео, тебе повезло», «Поздравляем красотку», «Очень-очень милые», —прокомментировали подписчики Бекхэма.
Несколько лет назад Ромео познакомился с актрисой Милли Бобби Браун, тогда ему было всего 14 лет. Сначала они дружили, но после появились новости, что молодые люди встречаются. О том, когда закончились их отношения, неизвестно.
Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэм — 21-летний Бруклин — тоже наладил личную жизнь. Несколько месяцев назад он обручился с дочерью миллиардера, американского промышленника Нельсона Пельтца Николой.
Вскоре стало известно, что родители жениха подарят влюбленным на свадьбу шикарный дом в окрестностях Лондона. О том, когда состоится пышное торжество, пока не сообщалось. Многие знаменитости отложили праздники до лучших времен из-за пандемии. Однако поклонники Бруклина и Николы уверены, что они уже тайно поженились.
Фото и видео: Instagram Ромео Бекхэма и Мии Реган
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