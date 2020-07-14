Новое любовное гнездышко: Виктория и Дэвид Бекхэм подарят дом сыну на свадьбу

И теперь стало известно, какой подарок готовят старшему сыну Дэвид и Виктория Бекхэм. Они в качестве свадебного презента вручат молодоженам ключи от нового дома, который станет любовным гнездышком для Бруклина и Николы. Свадьба состоится в будущем году, и сразу после обмена клятвами молодая семья Бекхэм поселится в купленном жилище, сообщает Mirror. Некоторое время Бруклин и Никола проведут в США, а после окончательно осядут в Лондоне, где жених и присматривает недвижимость.

Ранее сообщалось, что Бруклин подарил невесте кольцо за 160 тысяч фунтов стерлингов, а его родители потратят со своей стороны не менее 4 млн фунтов стерлингов на организацию свадьбы. Сколько заплатит за праздник отец Николы — миллиардер Нельсон Пельтц, пока неизвестно.

Напомним, что Бруклин и Никола встречаются меньше года. Дэвид и Виктория одобрили выбор сына.