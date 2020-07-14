Новое любовное гнездышко: Виктория и Дэвид Бекхэм подарят дом сыну на свадьбу
Фото: Getty Images
Недавно 21-летний сын Виктории и Дэвида Бекхэм Бруклин сделал предложение своей возлюбленной 25-летней Николе Пельтц. Старший сын звездной четы поклялся быть лучшим мужем и отцом в будущем.
Фото: www.instagram.com/victoriabeckham/
И теперь стало известно, какой подарок готовят старшему сыну Дэвид и Виктория Бекхэм. Они в качестве свадебного презента вручат молодоженам ключи от нового дома, который станет любовным гнездышком для Бруклина и Николы. Свадьба состоится в будущем году, и сразу после обмена клятвами молодая семья Бекхэм поселится в купленном жилище, сообщает Mirror. Некоторое время Бруклин и Никола проведут в США, а после окончательно осядут в Лондоне, где жених и присматривает недвижимость.
Ранее сообщалось, что Бруклин подарил невесте кольцо за 160 тысяч фунтов стерлингов, а его родители потратят со своей стороны не менее 4 млн фунтов стерлингов на организацию свадьбы. Сколько заплатит за праздник отец Николы — миллиардер Нельсон Пельтц, пока неизвестно.
Напомним, что Бруклин и Никола встречаются меньше года. Дэвид и Виктория одобрили выбор сына.
Фото и видео: Instagram Виктории Бекхэм, Бруклина Бекхэма, Getty Images
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