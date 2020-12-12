«Совсем другая»: Екатерина Волкова показала архивное фото в блонде
Фото: @volkovihome/ Instagram
«Кто-то пересматривает свои старые фотки, чтобы всплакнуть об уходящей молодости, а я для того, чтобы напомнить себе — пора записаться на окрашивание волос. Отличный стимул, чтобы не пропускать парикмахера. Нашла фото несколько дней назад, решила, что оно все-таки должно быть здесь», – подписала фотографию знаменитость.
Подписчики инстадивы пришли в восторг от увиденного, ведь они привыкли видеть любимую актрису брюнеткой. В комментариях под публикацией можно увидеть множество комплиментов.
«Катя, это Вы?», «Красавица и тогда и сейчас», «Может мы привыкли к вашему цвету, поэтому светлый волос кажется необычным... Но, если красота есть - она будет всегда, поэтому Вам хорошо и так, и с темным цветом», «Никогда бы не подумала, что вам так хорошо быть блондинкой!», «Нереально красивая.Вы всегда на высоте!», «Совсем другая», – написали восторженные фолловеры.
К слову, недавно мы писали, что Екатерина Волкова ответила на вопросы поклонников, когда она родит второго ребенка. Звезда телеканала «СТС» призналась подписчикам, что ей часто задают вопросы о втором ребенке — не хочет ли она родить сестренку или братика для своей дочери Лиза. В своем Instagram актриса опубликовала совместное фото с дочкой, под которым написала о своем отношении к этому вопросу.
Фото и видео: @volkovihome/ Instagram
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