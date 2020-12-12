«Совсем другая»: Екатерина Волкова показала архивное фото в блонде

Подписчики инстадивы пришли в восторг от увиденного, ведь они привыкли видеть любимую актрису брюнеткой. В комментариях под публикацией можно увидеть множество комплиментов.

«Катя, это Вы?», «Красавица и тогда и сейчас», «Может мы привыкли к вашему цвету, поэтому светлый волос кажется необычным... Но, если красота есть - она будет всегда, поэтому Вам хорошо и так, и с темным цветом», «Никогда бы не подумала, что вам так хорошо быть блондинкой!», «Нереально красивая.Вы всегда на высоте!», «Совсем другая», – написали восторженные фолловеры.

К слову, недавно мы писали, что Екатерина Волкова ответила на вопросы поклонников, когда она родит второго ребенка. Звезда телеканала «СТС» призналась подписчикам, что ей часто задают вопросы о втором ребенке — не хочет ли она родить сестренку или братика для своей дочери Лиза. В своем Instagram актриса опубликовала совместное фото с дочкой, под которым написала о своем отношении к этому вопросу.