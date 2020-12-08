Екатерина Волкова продемонстрировала длинные и стройные ноги в шикарной фотосессии
Фото: www.instagram.com/volkovihome/?hl=ru
Екатерина Волкова покорила своих поклонников великолепной фотосессией, в которой продемонстрировала шикарную фигуру и длинные, стройные ноги.
На фотографиях Екатерина появилась в элегантном черном мини-платье, колготках в мелкий горошек и черных лодочках.
«Всегда видно, когда фото делал мужчина, да? Какое фото нравится больше? Чб или цветное», – подписала она фото.
Соблазнительные фотографии взбудоражили поклонников:
«Цветное) Красотка! Ножки - класс!», «Каждое фото по своему красивое», «Не знаю почему, но мне больше цветное. Хотя чб тоже классное. А вообще не важно какое фото, главное кто на нём.... А там? Там Вы - Екатерина. И божественно прекрасная, красивая и нежная. Чудесного Вам дня и отличного настроения, Екатерина, и спасибо за такую красоту в ленте», «Екатерина, классно выглядишь», «Вот могут же эти актрисы себя показать», «Оба по своему крутые», «Видно, что фотографировал с любовью», «Оба классные. Ты - красотка!», «Екатерина, как всегда прекрасна!!!», «Какие ножки, с ума сойти просто можно».
Фото и видео: Instagram Екатерины Волковой
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