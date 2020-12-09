Екатерина Волкова ответила на вопросы поклонников, когда она родит второго ребенка

Екатерина Волкова призналась подписчикам, что ей часто задают вопросы о втором ребенке — не хочет ли она родить сестренку или братика для своей дочери Лиза. В своем Instagram актриса опубликовала совместное фото с дочкой, под которым написала о своем отношении к этому вопросу:

«Когда я рожу братика или сестричку Лизе? Долго не хотела писать этот пост. Но вы очень часто спрашиваете. Для начала жду ваш лайк за мою храбрость. Итак, вы спрашиваете, когда же я, наконец, рожу второго ребенка? Причем так часто, что вопросы о продолжении Ворониных давно отошли на второй план. Не знаю, почему вас так это волнует? Я бы никогда не спросила ни у кого нечто подобное. Мне кажется, единственное, что он может вызвать — злость (если ты не хочешь больше иметь детей) или слезы (если ты очень хочешь, но не получается забеременеть)», — говорит Екатерина.

«В моем случае я пока больше не планирую становиться мамой. Если в перспективе случится обратное, это будет подарком Бога, но вот специально (планировать) нет. Я вообще всегда хотела иметь троих детей (близнецы — прям мечта). Но после рождения Лизы все изменилось. Она была гиперактивной (мягко скажем), это отнимало все мое время и нервы. Тогда не было возможности нанять няню, которая бы подразгрузила меня. Я вышла на работу всего через 1 (!) месяц после родов, это было настоящим испытанием, скажу честно. Андрей тогда был закопан в своих проектах, поэтому ребенком по большей части приходилось заниматься мне и как-то все успевать. На мое счастье, мои родители были рядом, помогали (хотя я не считаю, что рождение ребенка это ответственность старшего поколения). Сейчас у Лизы супер возраст — с ней не надо нянчиться, но она еще не подросток. Это не значит, что я не способна полюбить кого-то еще, кроме Лизы. Кто-то хочет троих, кто-то десятерых, а мне пока достаточно одного. Каждый сам выбирает, какой будет его семья. Я надеюсь, главным критерием полноценности семьи навсегда останется любовь, а не количество детей», — рассказывает Екатерина.

Поклонники Волковой поддержали актрису и отметили, что ее позиция вполне верна, а сам вопрос на редкость бестактный:

«Меня всегда этот вопрос бесил. Какая кому разница. Меня достают другим вопросом: "Зачем вам столько?". Ты не могла аборт сделать? ( у нас трое). Вот забыла всех спросить, сколько нам рожать! Вам за храбрость», «Поженились — а когда дети? Родили первого — а когда второго? Родили второго — а когда третьего? Одни мальчики — а за девчонкой когда пойдете? Одни девочки — ой, надо мальчишку. Есть такая категория людей, такта ноль», «Есть отличная фраза: "Вот вам ваш нос, вы его в моих делах забыли"», «В нормальной семье должно быть минимум два ребенка. К сожалению, социальные проблемы в стране этому не способствуют. Хотя в южных республиках семьи большие. И что в этом плохого?».