Ксения Собчак зажигательно станцевала в платье цвета алой розы: «Красотка!»

Напомним, что сейчас Ксения Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. Этот брак стал для звезды вторым. Они сошлись после разрыва со своими вторыми половинками: журналистка рассталась с актером Максимом Виторганом, а режиссер прекратил отношения с Дарьей Мороз. Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились осенью 2019 года. Супруги души друг в друге не чают и открыто признаются в любви. Собчак прожила с Виторганом 6 лет, после чего супруги развелись. У пары остался сын Платон.

К слову, недавно мы писали, как Ксения Собчак заявила, что не больна коронавирусом и предложила снова обсудить ее беременность. Ранее в Сети появилась информация, что телеведущая больна коронавирусом.

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