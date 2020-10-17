Ксения Собчак зажигательно станцевала в платье цвета алой розы: «Красотка!»
Фото: @xenia_sobchak / Instagram
Ксения Собчак поделилась на своей странице в Instagram новым необычным роликом, который был снят в одном из клубов в Москве. На видео звезда зажигательно танец в платье цвета алой розы с V-образным вырезом. Наряд элегантно спадал с плеч при каждом движении Ксении, пока она снимала видео. Экстравагантный ролик звезда приурочила к новой пропускной системе в увеселительных заведениях: «Хорошая новость: Разрешения спрашивать не нужно. Пока никому и ничего не запрещают, бизнес оставляют в деле, посетителям все так же дают возможность оттянуться. Регистрация позволит оперативно вас проинформировать о возможной угрозе заражения коронавирусом, если у кого-то из посетителей его потом выявят. Т.е. вас не закроют автоматом на две недели, а проинформируют о том, что был в компании заболевший, «рекомендуем пройти тест». В таком разрезе мера выглядит вполне по-человечески. Надеюсь, что до крайностей не дойдет. В Европе уже закрывают бары и рестораны. Где-то совсем, где-то после 18:00, где-то после 20:00... Нью Йорк вечерами тих и пуст. Наши пока держатся».
Фолловеров весьма впечатлил танец Ксении Собчак, и они написали: «Ксения, как же Вы изменились за год Вашего второго замужества!. Так приятно смотреть на СЧАСТЛИВУЮ женщину!», «Красотка Ксюша и довольная и счастливая», «У Ксении обстановка по кайфу», «Боже какая Вы классная. Зажигалка», «Горячая штучка», «Такая классная», «Классно выглядит Ксюха», «Обожаю, вообще молодец)», «Настроение «Собчак», «Моя любимка!».
Фото: @xenia_sobchak / Instagram
Напомним, что сейчас Ксения Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. Этот брак стал для звезды вторым. Они сошлись после разрыва со своими вторыми половинками: журналистка рассталась с актером Максимом Виторганом, а режиссер прекратил отношения с Дарьей Мороз. Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились осенью 2019 года. Супруги души друг в друге не чают и открыто признаются в любви. Собчак прожила с Виторганом 6 лет, после чего супруги развелись. У пары остался сын Платон.
К слову, недавно мы писали, как Ксения Собчак заявила, что не больна коронавирусом и предложила снова обсудить ее беременность. Ранее в Сети появилась информация, что телеведущая больна коронавирусом.
А вам понравилось новое видео Ксении Собчак? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: @xenia_sobchak / Instagram
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