Ксения Собчак заявила, что не больна коронавирусом и предложила снова обсудить ее беременность

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала слухи о том, что у нее обнаружили коронавирус. Ранее такая информация появилась в телеграм-канале Mash.

Администратор канала заявил, что у Ксении – положительный результат теста, который она сдала 11 октября. При этом отмечается, что сама она может об этом и не знать.

Также в социальных сетях появились предположения о том, что она могла заразить Наташу Королеву и ее мужа Сергея Глушко-Тарзана, которые недавно были у нее на интервью, а также актрису Агату Муцениеце.

В своем телеграм-канале «Кровавая барыня» Собчак пишет, что коронавирусом не больна, и предложила журналистам снова обсудить слухи о ее беременности.

«О, чую дефицит новостей на канале. Может все-таки вернемся к «сенсациям» что я беременна?)))))», – пишет Собчак.

Этим же вечером появилось известие о том, что коронавирус обнаружили у футболиста Криштиану Роналду.

В России только за последнее время коронавирус обнаружили у нескольких звезд, среди которых Ида Галич, Анна Семенович и Божена Рынска.